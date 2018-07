Daley Blind neemt afscheid van ‘familie’: ‘Time to go home’

Dinsdagmiddag heeft zowel Manchester United als Ajax bekendgemaakt dat de transfer van Daley Blind definitief is afgerond. De 28-jarige Oranje-international komt voor maximaal 20,5 miljoen euro de gelederen van de Amsterdammers versterken. Via sociale media blikt Blind terug op zijn jaren in het shirt van the Red Devils.

Blind verliet Ajax in de zomer van 2014 voor 17,25 miljoen euro om voor de Engelse grootmacht te spelen. Vier jaar later is het tijd om afscheid te nemen. “Om te beginnen wil ik zeggen hoe trots ik ben om onderdeel te zijn van de Manchester United-familie. Het betekent veel voor mij om voor de grootste club ter wereld, met zoveel historie, te hebben mogen spelen. Ik heb vier geweldige jaren met vier prijzen gehad.”

“Ik wil iedereen bedanken: de managers, trainers, medische staf en iedereen die mij heeft geholpen om mij hier zo snel mogelijk thuis te laten voelen”, aldus de verdediger annex defensieve middenvelder. “Natuurlijk bedank ik ook mijn teamgenoten en last but definitely not least de fans! Ik wil jullie bedanken voor alle liefde en support die ik gekregen heb en nog steeds krijg.”

“Een aantal speciale momenten zal ik nooit vergeten. Ik ga je missen, The Theatre of Dreams! But now it's time to go home.” Blind lag nog tot medio 2019 vast bij de Engelse topclub, waarmee hij in de afgelopen vier jaar de FA Cup, de League Cup, de Engelse Super Cup en de Europa League won. Blind heeft tot medio 2022 getekend in de Johan Cruijff ArenA.