De Boer: ‘Het is geen toeval dat hij onder mij nooit speelde’

Frank de Boer nam in de voorbereiding op het seizoen 2016/17 bij Internazionale het stokje over van de ontslagen Roberto Mancini en kreeg in Milaan te maken met Gabriel Barbosa, beter bekend als Gabigol. De Italiaanse topclub had de Braziliaan in die zomer voor 29,5 miljoen euro overgenomen van Santos. De Boer was niet onder de indruk van de kwaliteiten van de aankoop en is in gesprek met ESPN kritisch op de aanvaller, die door Inter verhuurd is aan Santos.

Gabigol werd aangetrokken op twintigjarige leeftijd en heeft het vooralsnog niet weten te maken in het Giuseppe Meazza. Hij werd uitgeleend aan Benfica en boekte daar nauwelijks vooruitgang. Teruggekeerd bij Inter stuurde de club hem tot eind 2018 op huurbasis naar Santos. De Boer weet wel hoe het komt dat de spits nog geen potten heeft weten te breken bij Internazionale. “Gabigol dacht dat hij nog in Brazilië was en dat hij alles wandelend kon doen in plaats van rennend.”

“Hij wilde de bal hebben zonder dat hij daarvoor de ruimtes opzocht”, vervolgt De Boer. “Hij begreep niet dat hij hard moest trainen. Het is geen toeval dat hij onder mij nooit speelde bij Inter. Hij moet eens goed in de spiegel kijken, proberen te bewijzen dat hij de beste kan zijn, of in ieder geval een heel goede speler. Hij moet niet denken dat hij een superster is.”

“Het enige wat hij heeft gewonnen zijn de Olympische Spelen met Brazilië, meer niet. Hij moet zichzelf bewijzen tegenover zijn ploeggenoten en de trainer”, aldus De Boer, die denkt dat Gabigol het ver kan schoppen. “Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een fantastische speler. Hij heeft een geweldige linkervoet, maar het Europese voetbal is niet hetzelfde als in Brazilië. Ik hoop dat hij dat snel kan leren, anders is het een groot verlies voor het Braziliaanse voetbal.”