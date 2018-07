Feyenoord is ‘druk in onderhandeling’ over terugkeer Clasie

Feyenoord heeft ‘goede hoop’ dat Jordy Clasie deze zomer terugkeert in De Kuip, meldt het Algemeen Dagblad. De krant schrijft dat technisch directeur Martin van Geel met Southampton ‘druk in onderhandeling’ is over de middenvelder.

De club uit de Premier League staat ervoor open om de 27-jarige Clasie te verhuren. De Telegraaf meldde zaterdag al dat de zeventienvoudig international voor ‘een redelijk bedrag’ (huursom, red.) de overstap kan maken naar Rotterdam-Zuid. Bij Feyenoord is Clasie de topkandidaat om de vertrokken Karim El Ahmadi op te volgen.

Southampton maakte in de zomer van 2015 een bedrag van vijftien miljoen euro over aan Feyenoord voor Clasie, die op St Mary’s een contract voor vijf seizoenen signeerde. Hij slaagde er echter niet in om een vaste basisplaats te veroveren. Dit seizoen kwam hij in dienst van Club Brugge, op huurbasis, tot 25 wedstrijden.

“Het buitenland is gewoon niet iets voor ons, we werden er ongelukkig”, verwees Clasie eind juni in een interview met Metro naar zichzelf en zijn gezinsleden. Hij voegde er ook aan toe dat hij bereid is om een aanzienlijk deel van zijn salaris in te leveren: “Ik heb er alles voor over om weer gelukkig te worden.”