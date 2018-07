Ten Hag heeft selectie bijna compleet na terugkeer tweetal WK-gangers

Kasper Dolberg en Nicolás Tagliafico hebben donderdag hun gezicht weer op het trainingsveld laten zien bij hun werkgever Ajax. De twee kwamen onlangs nog met respectievelijk Denemarken en Argentinië in actie in de achtste finales van het WK en hebben zich na een korte rustperiode weer bij hun werkgever gemeld.

Trainer Erik ten Hag heeft door de terugkeer van het duo de selectie weer bijna compleet. Lasse Schöne, net als Dolberg met Denemarken van de partij in Rusland, heeft een wat langere rustperiode gekregen, terwijl ook aanwinst Dusan Tadic nog niet is begonnen met trainen. De van Southampton overgenomen spelmaker kwam namens Servië in actie op het mondiale eindtoernooi.

Ajax speelt vrijdagavond in het Olympisch Stadion een oefenwedstrijd tegen Anderlecht, waarna de selectie het vliegtuig pakt voor een trainingskamp in Engeland. De eerste officiële wedstrijd voor de Amsterdammers staat op 25 juli op het programma, als Sturm Graz in de Johan Cruijff ArenA de tegenstander is in de voorronde van de Champions League. De return wordt een week later op 1 augustus gespeeld.