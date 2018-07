‘Lyon meldt zich door nieuwe onderhandelingen met Liverpool bij Ajax’

Liverpool en Olympique Lyon heropenen op korte termijn de onderhandelingen over Nabil Fekir. Volgens de Daily Mirror heeft de 24-jarige aanvallende middenvelder hier zelf op aangedrongen bij voorzitter Jean-Michel Aulas. Door de hernieuwde onderhandelingen over een vertrek van Fekir, zou Olympique Lyon zich reeds bij Ajax gemeld hebben voor Hakim Ziyech.

Olympique Lyon en Ajax zouden in gesprek zijn over de Marokkaans international, voor wie Ajax volgens de Engelse krant minimaal 23 miljoen euro wenst te ontvangen. Het is aannemelijk dat men pas tot een overeenkomst komt als de transfer van Fekir naar Liverpool afgerond is, omdat Ziyech de directe vervanger van de Frans international zal zijn in Lyon. In een eerder stadium was ook AS Roma geïnteresseerd in de middenvelder.

Voordat Ziyech naar Lyon kan verkassen, moeten de Fransen een akkoord bereiken met Liverpool over Fekir. Aulas heeft de aanvallende middenvelder twee keer ontmoet tijdens het WK en Fekir heeft hem gevraagd om opnieuw met the Reds in gesprek te gaan. Liverpool is bereid om naar de leiding van Lyon te luisteren, maar is niet van plan om terug te komen op het originele akkoord.

Die overeenkomst belandde destijds in de prullenbak omdat er bij de medische keuring een knieblessure aan het licht kwam en Liverpool daardoor minder geld op tafel wilde leggen voor Fekir. Na de WK-finale, die komende zondag afgewerkt wordt, zullen beide partijen opnieuw rond de tafel gaan om te praten over een transfer van Fekir.