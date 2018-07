Van der Vaart: ‘Dat is denk ik de enige reden waarom Ronaldo het doet’

Cristiano Ronaldo rondde dinsdag zijn transfer naar Juventus af. De Portugees komt voor maximaal 112 miljoen euro over van Real Madrid en tekende voor vier jaar in Turijn, waar hij naar verluidt dertig miljoen euro per jaar gaat verdienen. Rafael van der Vaart, die bij Real Madrid onder contract stond in de tijd dat Ronaldo werd aangetrokken, vindt het verrassend dat de 33-jarige aanvaller verhuist naar de Serie A.

"Het is zeker verrassend. Ik had hem graag nog bij Real gezien, maar misschien wilde hij nog een keer in Italië spelen. Ik hoop in ieder geval dat hij een groots afscheid krijgt daar. Het zou gek zijn als ze dat niet zouden doen”, reageert Van der Vaart tegenover de NOS.

Van der Vaart speelde in het seizoen 2009/10 samen met Ronaldo bij Real Madrid. Hij vindt het jammer dat zijn oud-ploeggenoot verkast. “Ronaldo hoort gewoon bij Real. Hij heeft daar zo lang gespeeld en ik had het mooi gevonden als hij daar zijn carrière beëindigd had”, aldus Van der Vaart over Ronaldo, die volgens hem voor slechts één ding naar Juventus vertrekt. “Hij wil Juventus de Champions League geven. Dat is denk ik de enige reden waarom hij het doet.”

Ook op commercieel gebied lijkt het aantrekken van Ronaldo voor Juventus interessant. “Het is een gigantisch iets voor Juventus. Maar ik vind die transfersom van 100 miljoen wel jammer. Voor iemand van 33 is dat echt een behoorlijk bedrag.”