‘Echte professional’ verlaat Feyenoord: ‘Fantastische tijd gehad’

Karim El Ahmadi heeft Feyenoord definitief achter zich gelaten. De 33-jarige middenvelder tekent dinsdag een contract voor twee jaar bij Al Ittihad uit Saudi-Arabië. El Ahmadi, die nog tot de zomer van 2019 vastlag in De Kuip, gaat Feyenoord missen: “Ik ben me door de jaren heen steeds meer Rotterdammer gaan voelen en heb de Feyenoorders in mijn hart gesloten.”

“De cultuur hier heeft me verder gevormd als mens. Vooral het kampioenschap is een hoogtepunt dat ik nooit meer zal vergeten. Feyenoord heeft zich altijd correct naar mij opgesteld en ook nu weer bij het mogelijk maken van deze overstap. Ik heb hier een fantastische tijd gehad en kan met een voldaan gevoel vertrekken”, laat de routinier weten op de site van de Rotterdammers.

Technisch directeur Martin van Geel gunt El Ahmadi de overstap: “Hij is een echte professional die zich altijd met volle overgave heeft ingezet voor Feyenoord. Bij zijn contractverlenging in 2017 hebben we gezegd ons correct en welwillend op te stellen wanneer een kans als deze zich in zijn laatste contractjaar zou voordoen. Gezien zijn leeftijd en de fase van zijn carrière die hij nu in gaat, gunnen we hem deze mooie kans en wensen we hem alle succes toe.”

In het seizoen 2015/16 pakte El Ahmadi met de KNVB-Beker zijn eerste prijs bij Feyenoord. In het seizoen daarop volgde voor El Ahmadi het hoogtepunt met de winst van de landstitel en de onderscheiding als Voetballer van het Jaar. Vorig seizoen won El Ahmadi met Feyenoord ook nog de Johan Cruijff Schaal en voor de tweede keer de KNVB-Beker.