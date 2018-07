‘Feyenoord gaat vreemd’: ‘Hij zou in Nederland een succes kunnen worden’

Feyenoord haalt versterkingen doorgaans uit eigen land of Scandinavië, maar maandag rondde de Rotterdamse club de komst van Luis Sinesterra af. De negentienjarige aanvaller is overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas en heeft twee miljoen euro gekost. Het Algemeen Dagblad omschrijft het halen van Sinesterra als ‘een opvallende stap van technisch directeur Martin van Geel’, die meestal het verwijt krijgt dat hij 'bord op schoot-scouting' hanteerde.

“Wie bij Studio Sport opviel, was in beeld bij Feyenoord”, zo schrijft het dagblad dinsdag. Sinesterra stond niet op een lijstje bij Ajax, dat de laatste jaren bijzonder actief is in zijn vaderland. “Sinisterra? Een kleine, wendbare speler. Met snelheid en een goede techniek”, vertelt een scout van een grote club uit in het buitenland, benadrukkend dat hij in zijn functie niet officieel kan reageren, aan het Algemeen Dagblad. “Zie hem als een type Regi Blinker. Zou in Nederland dus wel een succes kunnen worden.”

Sinisterra speelt vooral vanaf de rechterkant. De Colombiaans jeugdinternational stond een jaar geleden in de belangstelling van Club Brugge. Die transfer zou toen zijn afgeketst vanwege de vraagprijs van Once Caldas. Sinisterra is de vervanger van de naar Kayserispor vertrokken Bilal Basacikoglu. In eerste instantie zullen Sam Larsson, Jean-Paul Boëtius en Steven Berghuis de Colombiaan nog voorblijven in de pikorde en bovendien heeft Feyenoord ook nog Mo El Hankouri en de talentvolle Cheick Touré achter de hand.

Omdat er nog enkele formele zaken moeten worden afgehandeld, is nog niet duidelijk wanneer Sinisterra zal aansluiten bij de selectie van de Rotterdammers. De Colombiaan, die voor drie jaar heeft getekend, is na Yassin Ayoub de tweede aanwinst voor de bekerhouder voor het nieuwe seizoen. Feyenoord heeft een optie voor nog twee contractjaren.