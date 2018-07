‘Lewandowski verandert van gedachten en zet streep door transfer'

Robert Lewandowski wil bij Bayern München blijven, zo meldt BILD maandagavond. De Poolse spits werd de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar een andere Europese topclub, maar nu zou de aanvaller definitief besloten hebben om der Rekordmeister trouw te blijven, zo klinkt het.

Pini Zahavi, zaakwaarnemer van Lewandowski, zei enkele weken geleden dat Lewandowski klaar was voor een volgende stap in zijn carrière. Nadien werd de 29-jarige spits in verband gebracht met verschillende clubs, waaronder Chelsea en Real Madrid. Lewandowski zou van plan zijn geweest om na het WK zijn laatste grote contract te ondertekenen in Spanje of Engeland.

Het slecht verlopen WK in combinatie met het feit dat Bayern niet mee wil werken aan een transfer heeft Lewandowski van gedachte doen veranderen. Een stap naar een andere grote club is definitief van tafel, aldus BILD. Lewandowski hield in zijn achterhoofd altijd wel rekening met een langer verblijf in Beieren en was ook enigszins verbaasd dat Zahavi in de media zei dat zijn cliënt een transfer wilde maken.

Lewandowski staat sinds medio 2014 onder contract bij de Duitse topclub, nadat hij transfervrij overkwam van Borussia Dortmund. Sindsdien kwam de 98-voudig international tot 151 doelpunten en 35 assists in 195 wedstrijden voor Bayern. Lewandowski, die zijn contract voor het laatst in december 2016 verlengde, ligt nog tot medio 2021 vast bij Bayern.