Sprookje Rusland eindigt na zenuwslopende thriller met Kroatië

Kroatië heeft zich zaterdagavond als laatste land geplaatst voor de halve finales van het WK. Het elftal van bondscoach Zlatko Dalic had in het Olympisch Stadion van Sochi de grootst mogelijke moeite met Rusland, maar wist het duel na strafschoppen toch nog naar zich toe te trekken. Na negentig minuten stond er een 1-1 stand op het scorebord en in de aansluitende verlenging wisten beide teams nog één keer te scoren, alvorens de strafschoppenserie volgde. Kroatië staat woensdagavond in de halve eindstrijd tegenover Engeland, dat eerder op de dag won van Zweden (0-2).

Nadat Rusland in de vorige ronde vriend en vijand had verrast door titelfavoriet Spanje na strafschoppen uit te schakelen, was het vertrouwen bij het gastland bijzonder groot. De succesformatie van bondscoach Stanislav Cherchesov verweerde zich ook zeer kranig tegen Kroatië, dat zich op zijn beurt in de achtste finales na strafschoppen had ontdaan van Denemarken, en nam na precies een half uur voetballen op schitterende wijze de leiding aan de Zwarte Zee.

Aanvalsleider Artem Dzyuba had tussen de linies oog voor Denis Cheryshev, waarna de middenvelder vanaf ongeveer achttien meter de bovenhoek vond met een verwoestende uithaal: 1-0. Kroatië had het bijzonder lastig met het fysiek sterke spel van de Russen, maar wist op slag van rust toch langszij te komen. Mario Mandzukic ging over de linkerflank aan de wandel met de bal, waarna hij met een perfecte voorzet Andrej Kramaric wist te bereiken. Voor de spits van Hoffenheim was het vervolgens een koud kunstje om met het hoofd te scoren.

Na de onderbreking tapte Kroatië uit een ander vaatje. De ploeg van Dalic kwam beter in zijn spel en leek na een uur op voorsprong te komen. Ivan Perisic mocht vanaf een meter of zeven vrij uithalen, maar zijn poging stuitte uiteindelijk via de binnenkant van de paal uit het doel. Rusland liet zich in de eerste helft nog weleens in aanvallend opzicht gelden, maar moest in het tweede bedrijf vooral verdedigen. Toch dook de ploeg achttien minuten voor tijd nog eens gevaarlijk op voor het Kroatische doel: invaller Aleksandr Erokhin kopte uit kansrijke positie over.

In de slotfase was het Kroatië dat de klok sloeg, maar grote kansen bleven uit voor het doel van Igor Akinfeev, waardoor een verlenging volgde. Daarin maakte Rusland de fitste indruk, maar het was Kroatië dat na honderd minuten voetballen uit het niets de leiding nam. Een hoekschop van Luka Modric belandde op het hoofd van Domagoj Vida, die vervolgens in de drukte raak kopte. Kroatië leek de buit daarmee binnen te hebben, maar moest vijf minuten voor tijd toch weer capituleren. Verdediger Mário Fernandes kopte raak uit een vrije trap, waardoor beide teams opnieuw aangewezen waren op het nemen van strafschoppen. Die strafschoppen werden uiteindelijk beter genomen door de Kroaten.