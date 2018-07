België in de zevende hemel: ‘Het tactische plan is tot in perfectie uitgevoerd'

Onder aanvoering van uitblinker Eden Hazard plaatste België zich vrijdagavond ten koste van Brazilië voor de halve finale van het WK. De Rode Duivels verschaften zich in de eerste helft een 0-2 voorsprong en hoefden na rust alleen nog een tegentreffer van invaller Renato Augusto te incasseren. Bondscoach Roberto Martínez is dan ook enorm trots op zijn manschappen.

"Ze hebben het gedaan", jubelde de Spanjaard na afloop voor de camera van Sporza. "Het was ongelooflijk zwaar en je weet dat Brazilië nooit zal opgeven. De spelers waren ongelooflijk sterk. Ze hebben het tactische plan tot in de perfectie uitgevoerd. Ik ben ontzettend trots en ik hoop ook dat België heel trots is."

Martínez slachtofferde Dries Mertens voor het kwartfinaleduel met Brazilië en koos ervoor Marouane Fellaini het middenveld te laten versterken. Die tactische wijziging pakte uiteindelijk goed uit voor de Belgen. "We hebben Brazilië geklopt op het WK. Dat is een geweldige herinnering, eentje om te koesteren", vervolgde Martínez.

België mag zich door de zege voor het eerst sinds 1986 melden in de halve finale van het WK. De ploeg van Martínez wacht een ontmoeting met Frankrijk, dat eerder op de dag Uruguay betrekkelijk eenvoudig over de knie legde (0-2). "We gaan even genieten van dit moment, maar niet te lang, want we hebben energie nodig voor de volgende wedstrijd. We willen opnieuw zo goed mogelijk zijn in de halve finales."