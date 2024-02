87-voudig Belgisch international die debuteerde onder Jan Boskamp stopt

Marouane Fellaini heeft besloten om een punt achter zijn loopbaan te zetten, zo heeft hij zaterdag bekendgemaakt. De 36-jarige middenvelder vertrok afgelopen december bij het Chinese SD Taishan en slaagde er niet in om een nieuwe uitdaging te vinden.

"Na achttien jaar komt er een einde aan mijn professionele carrière", schrijft Fellaini in zijn afscheidsbrief op Instagram. "Het is een ongelooflijk avontuur geweest. Ik ben zo dankbaar dat ik de sport waarvan ik hou op het hoogste niveau heb kunnen spelen."

Fellaini bedankt alle clubs, fans, collega's en zijn familie. "Nu begin ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen, maar wees gerust: ik zal deze prachtige sport altijd blijven steunen, op welke manier dan ook. Tot binnenkort!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Fellaini speelde twee jaar in de jeugdopleiding van Standard Luik, alvorens hij er in 2006 onder Jan Boskamp zijn debuut maakte in het Belgische betaalde voetbal. Twee jaar later maakte hij voor ruim twintig miljoen euro de overstap naar Everton.

De middenvelder speelde zich in Engeland niet alleen in de kijker door zijn potige stijl, maar evenzeer door zijn opvallend afrokapsel. Zijn haardos zette supporters aan om gelijkaardige pruiken op te zetten en leverde hem bijnamen als the Perminator en Hairo op.

In vijf jaar Everton kwam Fellaini tot 177 wedstrijden. Daarin scoorde hij 33 keer en was hij 26 keer beslissend met een assist. Het leverde hem in de zomer van 2013 een transfer op naar Manchester United, dat letterlijk in de laatste minuut van de window ruim dertig miljoen euro betaalde voor zijn diensten.

Fellaini werd bij United opnieuw herenigd met David Moyes, maar beleefde een teleurstellend debuutjaar. De middenvelder kon de hoge verwachtingen die met zijn transfersom gepaard gingen niet inlossen. Bovendien moest hij een groot gedeelte van het seizoen missen door blessureleed.

In totaal zou Fellaini in dienst van Manchester United tot 177 officiële wedstrijden komen, waarin hij 22 keer scoorde en 12 keer aangever was. Naast Moyes werkte hij op Old Trafford onder meer samen met Louis van Gaal en José Mourinho.

Als international van België maakte Fellaini de WK's van 2014 en 2018 en het EK van 2016 mee. Hij kwam in totaal tot 87 wedstrijden voor de nationale ploeg, waarin hij achttien keer het net wist te vinden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties