Wat staat er voor Oranje tegen Frankrijk en Duitsland op het spel?

Het Nederlands elftal hervat met een wedstrijd tegen Frankrijk deze week de Nations League, een nieuw toernooi van de UEFA met 55 deelnemende landen en tickets voor het EK van 2020 als beloning. Maar hoe werkt de Nations League precies en waarom is dit toernooi in het leven geroepen? En hoe zit het met de reguliere EK-kwalificatiewedstrijden?

Waarom de Nations League?

Om een einde te maken aan de zinloze oefenwedstrijden, heeft de UEFA de Nations League in het leven geroepen. Het is een nieuw internationaal toernooi, waar de Europese voetbalbond sinds 2011 aan werkte, en wordt dit jaar afgewerkt. De finales staan voor 2019 op het programma. “De UEFA Nations League zorgt voor betekenisvolle en competitieve wedstrijden”, legt de bond uit.

Hoe werkt de Nations League?

In totaal zijn 55 landen verdeeld over vier divisies: A, B, C en D. Nederland is ingedeeld in de A-divisie, de pot met de hooggeplaatste landen. Per divisie worden groepswedstrijden afgewerkt, als een soort mini-competitie. De vier groepswinnaars uit de A-divisie spelen in 2019 via een halve finale en finale om de titel. Ook is er een wedstrijd om de derde en vierde plaats. Ploegen die als laatste eindigen in hun groep, degraderen naar een divisie lager. Landen die als eerste eindigen, promoveren naar een divisie hoger.

Doordat Nederland was ingedeeld in Pot 3, volgde een loodzware loting voor Oranje.

De loting

Divisie A, groep 1: Duitsland, Frankrijk, Nederland

Divisie A, groep 2: België, Zwitserland, IJsland

Divisie A, groep 3: Portugal, Italië, Polen

Divisie A, groep 4: Spanje, Engeland, Kroatië

Divisie B, groep 1: Slowakije, Oekraïne, Tsjechië

Divisie B, groep 2: Rusland, Zweden, Turkije

Divisie B, groep 3: Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Noord-Ierland

Divisie B, groep 4: Wales, Ierland, Denemarken

Divisie C, groep 1: Schotland, Albanië, Israël

Divisie C, groep 2: Hongarije, Griekenland, Finland, Estland

Divisie C, groep 3: Slovenië, Noorwegen, Bulgarije, Cyprus

Divisie C, groep 4: Roemenië, Servië, Montenegro, Litouwen

Divisie D, groep 1: Georgië, Letland, Kazachstan, Andorra

Divisie D, groep 2: Wit-Rusland, Luxemburg, Moldavië, San Marino

Divisie D, groep 3: Azerbeidzjan, Faröer, Malta, Kosovo

Divisie D, groep 4: Montenegro, Armenië, Liechtenstein, Gibraltar

Vier teams kunnen zich via dit toernooi plaatsen voor het EK van 2020. De vier beste landen per divisie plaatsen zich voor de play-offs van de Nations League, die in maart 2020 worden afgewerkt. In totaal zullen dus zestien landen deelnemen aan deze play-offs. Via een halve finale en een finale plaatst de winnaar per divisie zich voor het Europese eindtoernooi. Zo levert iedere divisie uiteindelijk een extra EK-deelnemer. Het kan voorkomen dat de groepswinnaar zich al via de EK-kwalificatie heeft geplaatst. In een dergelijk geval wordt de plaats in de play-offs overgenomen door het beste nog niet geplaatste land uit de divisie.

De vier groepswinnaars van Divisie A spelen in juni 2019 om de winst van de Nations League. Er worden twee halve finales gespeeld, een trootstfinale en de finale. In de eindstrijd staat de trofee en nog een bonus van 4,5 miljoen euro op het spel. Het gaat in deze finales nog niet om een EK-ticket. Deze zijn alleen via de play-offs in maart 2020 te verdelen.

Wat staat er voor Oranje op het spel?

Deze maand worden de laatste groepswedstrijden in de Nations League gespeeld. Oranje neemt het vrijdag in De Kuip op tegen wereldkampioen Frankrijk, waarna drie dagen later in Gelsenkirchen de confrontatie met Duitsland wacht. Oranje staat momenteel op de tweede plaats met drie punten uit twee duels. Deze interlandperiode staat er veel op het spel voor het team van Ronald Koeman.

Bij twee zeges eindigt Nederland als eerste in de groep en neemt het halverwege volgend jaar deel aan de play-offs. Hierin wordt met de andere groepswinnaars uit Divisie A gestreden om de eindzege in de Nations League. Echter, wanneer Oranje deze interlandperiode verliest van zowel Frankrijk als Duitsland, dan eindigt het als derde en volgt degradatie naar Divisie B. Als Nederland als tweede eindigt, is handhaving in Divisie A een feit.

Stand Divisie A, groep 1

POS. LAND GS W G V DS PNT 1 Frankrijk 3 2 1 0 +2 7 2 Nederland 2 1 0 1 +2 3 3 Duitsland 3 0 1 2 -4 1

Duitsland - Frankrijk 0-0

Frankrijk - Nederland 2-1

Mbappé, Giroud; Babel

Nederland - Duitsland 3-0

Van Dijk, Depay, Wijnaldum

Frankrijk - Duitsland 2-1

Griezmann (2x); Kroos

16 november 2018: Nederland - Frankrijk

19 november 2018: Duitsland - Nederland

Finales: 5 t/m 9 juni 2019

Play-offs: 26 t/m 31 maart 2020

Koeman gaf onlangs aan dat hij kansen ziet voor Oranje om de Nations League te winnen. Echter, dat is niet het hoofddoel voor de bondscoach. Hij vertelde na de 3-0 overwinning op Duitsland dat het de met Nederland de bedoeling is om in Pot 1 te komen bij de loting voor de EK-kwalificatiecyclus. De UEFA maakt de indeling voor de loting in december op basis van de rangschikking in de Nations League. Landen uit Divisie A die in de top tien staan, worden automatisch groepshoofd bij de loting voor de EK-kwalificatie.

Omdat Divisie A twaalf landen telt en er slechts ruimte is voor tien groepshoofden, zullen twee landen buiten de boot vallen. Nederland staat met drie punten op een voorlopige achtste plaats. Wanneer de ploeg van Koeman in de top tien eindigt, krijgt het tijdens de EK-kwalifcatie dus niet te maken met sterke landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje, België en Portugal. Polen, Duitsland, Kroatië en IJsland staan er beroerd voor, zoals in onderstaande tabel te zien is.

Stand Nations League voor loting EK-kwalificatie

POS. LAND GS W G V DS PNT 1 Frankrijk 3 2 1 0 +2 7 2 Spanje 3 2 0 1 +6 6 3 Zwitserland 3 2 0 1 +6 6 4 België 2 2 0 0 +4 6 5 Portugal 2 2 0 0 +2 6 6 Engeland 3 1 1 1 0 4 7 Italië 3 1 1 1 0 4 8 Nederland 2 1 0 1 +2 3 9 Polen 3 0 1 2 -2 1 10 Duitsland 3 0 1 2 -4 1 11 Kroatië 2 0 1 1 -6 1 12 IJsland 3 0 0 3 -9 0

Wat is het verschil met de EK-kwalificatieserie?

In de UEFA Nations League zijn in total vier EK-tickets te verdelen. De overige twintig tickets zijn te verdienen via de reguliere EK-kwalificatiecampagne. Dit programma gaat pas in maart 2019 van start en kent verder interlandperiodes in juni, september, oktober en november. Landen worden onderverdeeld in vijf groepen van vijf team, en vijf groepen van zes teams. De nummers een en twee plaatsen zich automatisch voor het EK.