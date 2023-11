Zwitserland nog niet zeker van EK na late gelijkmaker van nog kansrijk Israël

Woensdag, 15 november 2023 om 22:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:04

Zwitserland is er net niet in geslaagd om zich woensdag al te kwalificeren voor het EK. In Hongarije speelde het Alpenland met 1-1 gelijk tegen Israël. Zwitserland kwam wel op voorsprong via Ruben Vargas, maar vlak voor tijd schoot Shon Weissman Israël naar een verdiend gelijkspel. Zwitserland heeft nu 16 punten uit 8 duels en wordt in Groep I gevolgd door Roemenië (16 uit 8) en Israël (12 uit 8).

Bijzonderheden:

De openingsfase was voor Zwitserland, dat zichzelf vergat te belonen. Zo schoot Vargas van dichtbij recht op doelman Omri Glazer af. Halverwege de eerste helft was het een klein wonder dat de bezoekers nog niet gescoord hadden. Echter had Glazer een antwoord in huis op een vrije trap van Granit Xhaka, schoot Noah Okafor tegen de lat en werd de goal van Vargas afgekeurd wegens een overtreding.

Tien minuten voor rust was het alsnog raak. Een voorzet bij de tweede paal kwam terecht bij Vargas, die Glazer kansloos liet met een kopbal van dichtbij: 0-1. Israël maakte echter geen slechte indruk en kwam vlak na rust bijna op gelijke hoogte. Anan Khalaili kopte van dichtbij op de lat, Zwitserland kwam goed weg.

Kansen werden schaars, maar de gelijkmaker zou alsnog vallen. Een voorzet vanaf rechts kwam terecht bij Weissman, die Yann Sommer van dichtbij kansloos liet: 1-1. Voor Israël zal het late gelijkspel voelen als gerechtigheid, nadat arbiter Anthony Taylor eerder in de tweede helft een duidelijk ogende handsbal van de Zwitsers in de zestien negeerde.

Israël staat vier punten achter de heilige tweede plaats, die nu bezet wordt door Roemenië. Toch is de kans nog aanzienlijk dat Israël op die plek terechtkomt. Zaterdag neemt Israël het 'thuis' op tegen Roemenië. De Oost-Europeanen nemen het daarna in de laatste speelronde nog op tegen Zwitserland, terwijl Israël voetbaldreumes Andorra treft.