Zweedse fans motiveerden goudhaantje Steijn: ‘Ik kick daar wel een beetje op’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 23:21 • Jonathan van Haaster

Sem Steijn zorgde donderdagavond voor grote ontlading bij FC Twente. De aanvallende middenvelder stond met zijn team lang op achterstand tegen Hammarby IF, maar maakte vijf minuten voor tijd de allesbeslissende gelijkmaker (1-1). Na de 1-0 zege van vorige week was dat voldoende voor de ploeg van Joseph Oosting om de derde voorronde van het Europese toernooi te halen.

Twente kende een lastige eerste helft en kwam uiterst ongelukkig op achterstand in de Tele2 Arena in Stockholm. De Tukkers kwamen in de tweede helft beter voor de dag, al konden ze een verlenging niet voorkomen. Daarin kregen beide ploegen mogelijkheden, maar Steijn was de enige die scoorde. Uit een pass van Joshua Brenet schoot de technische vaardige speler fraai binnen. Het betekende de beslissing in het tweeluik. "Ik denk het niet, godverdomme!", antwoordt Steijn met een lach wanneer hij gevraagd wordt of de ontlading groter kon zijn. We hebben een hele zware wedstrijd gehad en als je hem er dan in de verlenging nog weet in te schieten... We hebben als team echt gevochten. Het wordt niet mooier. Je ziet de ontlading bij de spelers."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is gewoon waanzinnig", vervolgt de Hagenees. "Ik ben superblij dat ik hem mag maken." Steijn was ook al de grote man in het heenduel. Met binnenkant voet zorgde hij in De Grolsch Veste voor de belangrijke 1-0, wat na afloop ook de eindstand bleek te zijn. "Ik moet zeggen dat er nog wel eentje had in gekund, dat was wel jammer. Maar het maakt allemaal niet meer uit. We zijn door en dat is het allerbelangrijkste." De Hammarby-fans waren tijdens de wedstrijd bijzonder fanatiek. In aanloop naar het duel waren er spanningen rondom de supportsgroepen van beide clubs. Vorige week liep het in De Veste compleet uit de hand met vechtpartijen en rellen. "Als je vanaf minuut één uitgefloten wordt, wordt uitgescholden en je van alles naar je hoofd gegooid krijgt... Ik kick daar wel een beetje op."

De Hammarby-fans lieten zich in hun eigen stadion niet van hun beste kant zien. Zo werden er vanaf de tribunes bekers gegooid naar de spelers van Twente. "Dit pakte absoluut goed uit voor mij. Ik geniet hiervan. Ik vind dit heerlijk." Twente neemt het in de volgende ronde op tegen FC Riga uit Letland. "Oké, leuk", zegt Steijn daarover. "Hopelijk komen we die wedstrijd ook door. Maar dat moet wel goed komen, toch?", sluit hij zelfverzekerd af. Net als Twente had ook Riga een verlenging nodig. De Letten verloren hun heenduel in Hongarije met 2-1 van Kecskemeti TE. Donderdag wón Riga met 2-1, dankzij een treffer Gauthier Mankenda in minuut 95. In minuut 122 zorgde Mouhamed Ngom ervoor dat de Baltische comeback voltooid werd. Twente en Riga nemen het op 10 en 17 augustus tegen elkaar op.