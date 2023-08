Zwaarbevochten zege Cambuur in duel met kaartenregen en bekers op veld

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 21:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:39

Jason van Duiven scoorde vrijdagavond wederom voor Jong PSV, dat desondanks ruim verloor van TOP Oss: 4-1. Het treffen tussen Telstar en SC Cambuur verliep nogal tumultueus, met onder meer acht gele kaarten en twee tijdelijke stilleggingen in de eerste helft van de ontmoeting in Velsen-Zuid. Bij een 1-3 stand voor Cambuur na rust werd het duel wederom gestaakt vanwege bekers op het veld. De Friezen zegevierden uiteindelijk met 2-3.

FC Emmen - VVV-Venlo 2-2

FC Emmen startte met de nodige aanvallende intenties en werd daarvoor al in de tiende minuut beloond. Patrick Brouwer schoof de bal van dichtbij onder doelman Jan de Boer door: 1-0. VVV-Venlo kwam halverwege de eerste helft en uit het niets op 1-1: een voorzet vanaf links van Soulaïman Allouch vloog in een keer het doel in. Nog voor rust kwamen de Limburgers op voorsprong. De naar binnen getrokken Allouch krulde de bal op geweldige wijze in de verre bovenhoek: 1-2. Zomeraanwinst Piotr Parzyszek redde twintig minuten voor het einde van de boeiende confrontatie een punt voor Emmen.

FC Emmen redde een punt tegen VVV-Venlo.

Helmond Sport - FC Den Bosch 1-0

Giannis-Foivos Botos liet de fans van Helmond Sport na bijna een halfuur spelen voor het eerst juichen. De aanvallende middenvelder uit Griekenland schoot onberispelijk raak na goed voorbereidend werk van Joseph Amuzu. Botos bleef in de rust overigens achter in de kleedkamer van de ploeg uit Helmond. Den Bosch zocht de gehele tweede helft naar de gelijkmaker, die er uiteindelijk niet kwam voor de formatie van trainer Tomasz Kaczmarek. De eerste seizoenszege voor Helmond Sport is dankzij de minieme zege een feit.

TOP Oss - Jong PSV 4-1

Het Eindhovense beloftenelftal kende een dramatische start in Oss, waar de thuisploeg al na zeven minuten op voorsprong kwam door een strafschop van Roshon van Eijma: 1-0. Vervolgens wist spits Konstantinos Doumtsios de score te verdubbelen met een hard schot in de rechterbovenhoek: 2-0. In de 24ste minuut zette de Griek de marge zelfs op drie, toen hij het eindstation was na een vlijmscherpe counter: 3-0. Na rust werd Jong PSV eindelijk wakker, wat resulteerde in een doelpunt van Jason van Duiven die bij de tweede paal kon binnentikken: 3-1. De achttienjarige Bram Rovers zorgde ervoor dat het niet meer spannend werd in Oss, door de bal achter zijn eigen doelman te werken: 4-1. Jong PSV sloot de wedstrijd af met tien man, omdat Renzo Tytens twintig minuten voor het laatste fluitsignaal zijn tweede gele kaart ontving.

Jong PSV kreeg een pak slaag van TOP Oss.

Willem II - FC Dordrecht 2-0

In een evenwichtige eerste helft waarin Mathis Suray namens FC Dordrecht de paal raakte, wist Michael de Leeuw voor Willem II de ban te breken met een knappe kopbal: 1-0. Na rust waren de Tilburgers wel de bovenliggende partij. In de 49ste minuut was het Max Svensson die na een aanval over meerdere schijven van dichtbij mocht afronden: 2-0. Freek Heerkens dacht de wedstrijd vervolgens op slot te gooien, maar zijn inzet met het hoofd werd vakkundig van de lijn gehaald. Willem II stijgt door de zege naar de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC Breda - Jong AZ - 2-1

NAC-trainer Peter Hyballa gooide na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen FC Dordrecht zijn aanvalslinie helemaal om. In de voorhoede verving Tom Boere Jort Van der Sande en kregen Matthew Garbett en Patriot Sejdiu voor het eerst dit seizoen een basisplaats. Een sterker spelend NAC sloeg in het eigen Rat Verlegh Stadion vlak voor rust tweemaal toe. Misha Engel gaf namens Jong AZ een oliedomme strafschop weg, die benut werd door Dominik Janosek: 0-1. Nog geen twee minuten later was het wederom Janosek die scoorde. Een fraai, hard afstandsschot was keeper Daniel Deen te machtig: 2-0. Twintig minuten voor tijd kreeg Jong AZ na een vermeende handsbal een strafschop toegekend, die benut werd door Jayden Addai: 2-1. Daarmee bepaalde de jongeling tevens de eindstand.

Telstar - Cambuur 2-3

Aan de kant van SC Cambuur werd Milan Smit na zijn goede invalbeurt vorige week tegen FC Emmen beloond met een basisplek. Roberts Uldrikis, die in dat duel nog een strafschop miste, werd door Sjors Ultee daarom naar de bank verwezen. Smit schaadde het gekregen vertrouwen niet. Na een kleine twintig minuten spelen benutte hij wél een ietwat makkelijk gegeven penalty. In een helft waarin scheidsrechter Stan Teuben acht gele kaarten gaf, kregen de bezoekers tien minuten voor rust een tweede penalty toegekend.

Jorginho Soares speelde ogenschijnlijk geweldig de bal, maar werd toch gestraft door Teuben. De penalty werd wederom feilloos benut door Smit: 0-2. Vlak na rust maakte Quinten van den Herik de aansluitingstreffer als de bal uit een vrije trap blijft hangen in de zestien: 1-2. Zakaria Eddahchouri trof enkele minuten later de paal, maar het was Cambuur dat door een schitterende vrije trap van Michael Breij de marge weer op twee bracht. Daarna kwam het spel weer stil te liggen, waar Jayden Turfkruier na de hervatting al heel snel een rode kaart ontving. Met tien man maakte Telstar toch de 2-3, toen Eddahchouri de bal achter Yanick van Osch schoot.

Mike Snoei voor de wedstrijd: "Ik hou me nu in" Minuut 27: Mike Snoei?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 18, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 2 2 0 0 6 6 2 Willem II 2 1 1 0 2 4 3 SC Cambuur 2 1 1 0 1 4 4 NAC Breda 2 1 1 0 1 4 5 FC Groningen 1 1 0 0 3 3 6 MVV Maastricht 1 1 0 0 2 3 7 TOP Oss 2 1 0 1 2 3 8 Jong AZ 2 1 0 1 0 3 9 FC Den Bosch 2 1 0 1 0 3 10 Helmond Sport 2 1 0 1 -2 3 11 Jong PSV 2 1 0 1 -2 3 12 FC Emmen 2 0 2 0 0 2 13 FC Eindhoven 1 0 1 0 0 1 14 De Graafschap 1 0 1 0 0 1 15 VVV-Venlo 2 0 1 1 -2 1 16 FC Dordrecht 2 0 1 1 -2 1 17 ADO Den Haag 2 0 1 1 0 1 18 Jong FC Utrecht 1 0 0 1 0 0 19 Jong Ajax 1 0 0 1 -3 0 20 Telstar 2 0 0 2 -2 0