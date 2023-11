Öztürk ziet nieuw supertalent: ‘Je hebt Bellingham, maar híj... Niet normaal’

Woensdag, 8 november 2023 om 14:27

Süleyman Öztürk heeft hoge verwachtingen van Kendry Páez. De zestienjarige middenvelder speelt momenteel nog voor het Ecuadoriaanse Independiente del Valle, maar maakt over twee jaar, als hij achttien is, de overstap naar Chelsea. In een video-item van Voetbal International is Öztürk ronduit lovend over het talent. “Die is wel next level. Dat heb ik echt zelden gezien.”

In het video-item ‘Team van de Week’ bespreekt Öztürk een aantal spelers die hem de afgelopen periode zijn opgevallen. Páez, geboren op 4 mei 2007 in Ecuador, is er daar één van.

“Ik heb me vorige week vermaakt met beelden van een jongen van zestien jaar die speelt bij Independiente del Valle”, begint de analist. “Kendry Páez, en die is door Chelsea vastgelegd voor over twee jaar. En dat is het grootste talent van Zuid-Amerika. Die ben ik eens gaan bekijken, om te zien wie Chelsea eigenlijk heeft vastgelegd.”

Afgelopen zomer werd bekend dat the Blues een akkoord hebben bereikt met Páez: over twee jaar, als hij achttien is, komt hij voor twintig miljoen euro over. Daarmee troeft de club uit Londen onder meer Manchester United en Borussia Dortmund af, die ook in de race waren voor de handtekening van het supertalent.

Het lijkt een uitstekende zet van Chelsea zijn geweest, afgaande op de analyse van Öztürk. “Ik wist gewoon niet wat ik zag. Je hebt Bellingham, je hebt Zaïre-Emery, maar die Páez... Die is wel next level. Dat heb ik echt zelden. Ik had het bij Mbappé een keer, in zijn Monaco-tijd, dat ik dacht: jeetje mina, dit is wel geweld.”

“En dat heb ik bij die Páez ook. Dat is echt niet normaal. Je moet die naam maar eens onthouden. Vorige maand heeft hij ook zijn eerste goal gemaakt voor Ecuador. Hij is al international, en staat in de basis bij Ecuador tijdens WK-kwalificatiewedstrijden.” Paéz maakte in september zijn interlanddebuut, en speelde tot dusver drie interlands (één goal en een assist).

“Er zijn er wel veel van de laatste tijd”, merkt Öztürk op. “Dat zijn jongens die 16 zijn, maar die hadden ook 26 kunnen zijn. Dat had je bij Bellingham ook. Die was op zijn zeventiende al basisspeler bij Engeland, en dat vonden we toen normaal. Maar dat is niet helemaal normaal, dat een jongen van zeventien de baas is op het middenveld. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld Páez”, besluit hij zijn lofzang.