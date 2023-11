Öztürk lovend over ‘weergaloze’ Ajacied: ‘Bij Brighton zou hij basisspeler zijn’

Maandag, 6 november 2023 om 16:20 • Wessel Antes

Süleyman Öztürk is onder de indruk van Ajax-keeper Diant Ramaj. De journalist van Voetbal International noemt de 22-jarige Duitser in VI Uncensored zelfs een ‘weergaloos keeperstalent’. Öztürk denkt dat een doelman met de voetballende kwaliteiten van Ramaj bij Brighton & Hove Albion altijd in de basis zou spelen en stelt dat hij beter is dan Jason Steele en Bart Verbruggen.

Öztürk ziet dat een aantal aankopen van de inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat hun stempel beginnen te drukken. “Je ziet nu dat het sentiment langzaam begint te draaien. Wie heeft nou wie in de maling genomen? Waren die spelers echt allemaal zo slecht?”

Süley neemt Ramaj als voorbeeld. “Die keeper, Diant Ramaj. Niemand durft het nog echt te zeggen, behalve Kenneth Perez, die terecht laaiend enthousiast is. Want dat is gewoon een weergaloos keeperstalent.”

Öztürk vindt Ramaj zo goed dat hij van mening is dat de sluitpost in de Premier League zou kunnen spelen. “Bij Brighton zou hij basisspeler zijn. Voor die twee die er nu zitten, Verbruggen en Steele. Dat vind je misschien wartaal van mij, maar die jongen is op een bepaald vlak echt uniek.”

De journalist kent weinig keepers die beter zijn in meevoetballen. “Hoe kan het dat die jongen maandenlang op de bank heeft gezeten, voor iemand die minder uniek is? Ik geef niemand de schuld, maar ik constateer iets”, aldus Öztürk.

Sinds Jay Gorter met een blessure kampt geniet Ramaj de rol van eerste keeper bij Ajax. In de afgelopen vijf duels van de Amsterdamse recordkampioen verdedigde de Duitser het doel. Ramaj wist eenmaal de nul te houden en moest negen keer vissen.

Komende donderdag neemt Ajax het op tegen de Engelse club die door Öztürk genoemd wordt. De journalist noemt Brighton specifiek, daar het elftal van manager Roberto De Zerbi bekendstaat om de opbouw van achteruit. Ajax en Brighton nemen het om 18:45 uur tegen elkaar op in de Johan Cruijff ArenA.