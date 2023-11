Öztürk: ‘Hij kan de eerste worden die Ajax voor meer dan 100 miljoen verkoopt'

Dinsdag, 28 november 2023 om 13:28 • Bart DHanis • Laatste update: 13:32

Süleyman Öztürk is enthousiast over Jorrel Hato, zo heeft hij laten weten in een video-item van Voetbal International. De verdediger van Ajax vertegenwoordigt volgens de analist een waarde van honderd miljoen euro.

“Hato wordt pas in maart achttien en heeft de aanvoerdersband al om gehad", steekt Öztürk van wal. “Hij heeft ook zijn Oranje-debuut al gemaakt… De rust die hij bewaart bij zijn doelpunt, daar zie je dat hij uit een bepaalde opleiding komt.”

Hato was zaterdagavond verantwoordelijk voor de eerste Amsterdamse treffer in het duel met Vitesse (5-0 winst). Hij verdiende mede daardoor ook een plekje in het Voetbalzone Elftal van de Week.

“Hij doet me in balbezit een beetje denken aan Jurriën Timber”, gaat Öztürk verder. “Het gemak waarmee hij voetbalt en hij is niet al te lang: 182 centimeter. Het is geen kolos van een verdediger, maar op basis van zijn techniek weet hij moeiteloos mee te draaien.”

“Wat mij opviel waren juist de handgebaartjes die hij maakte. Zo van: jongens, geef mij de bal maar, komt goed. Zijn handelingssnelheid is hoog en hij passt zo zuiver. Hij maakt bijna geen fouten in balbezit.”

Het blijven opstellen van Hato is dan ook het enige wat de inmiddels ontslagen Maurice Steijn volgens Öztürk goed heeft gedaan bij Ajax. ”Ondanks al die aankopen bleef hij toch Hato opstellen. Ik vind het leuk om te zien dat een jongen van zeventien het zo makkelijk oppakt.”

De huisanalist van Vi verwacht dan ook dat Ajax flink gaat verdienen aan Hato. “Als hij zich zo doorontwikkelt dan gaan Arsenal en Manchester City ook kijken. Hij vertegenwoordigt een waarde van honderd miljoen euro. Misschien wordt hij de eerste speler die Ajax voor meer dan honderd miljoen verkoopt”, besluit Öztürk.