Öztürk geniet van Feyenoorder: ‘Het schijnt dat Griezmann hem heeft gekocht’

Zaterdag, 2 december 2023 om 20:12 • Wessel Antes

Süleyman Öztürk heeft dinsdagavond genoten van een actie van Feyenoord-talent Antoni Milambo, zo laat hij blijken in een livestream van Voetbal International. De journalist was zaterdag na afloop van de loting van het EK kort live op YouTube, samen met collega Matthijs Vegter. Het duo zou eigenlijk de tegenstanders van Oranje bespreken, maar Öztürk voelde er meer voor om de schitterende passeerbeweging van Milambo ter sprake te brengen.

Öztürk begon de livestream met een kwinkslag. “Reageren op zo’n loting, een half jaar van tevoren, ik vind dat eigenlijk een slecht plan. Ik heb nu al spijt dat ik hier zit”, aldus de journalist met een lach op zijn gezicht. “Iedereen is natuurlijk hartstikke nieuwsgierig en wil alles weten over deze loting!”

Vervolgens begint Öztürk over Antoine Griezmann, tegen wie Oranje tijdens het komende EK opnieuw gaat spelen. “Het niveau dat hij haalde is echt bijzonder. Hij heeft bijna geen fout gemaakt.” De journalist noemde de aanvaller van Atlético Madrid onlangs al de beste voetballer van de wereld op dit moment.

Griezmann werd tijdens de 1-3 zege van de Madrilenen in De Kuip wel te kijk gezet door Milambo, die hem als een pleintjesvoetballer uit Rotterdam-Zuid uitkapte, waarna de Fransman even op de grond bleef liggen. “Dat was een mooie actie, daar stond ik ook van te kijken”, aldus Öztürk. “Ik dacht: wie is dat? Dat bleek Antoni Milambo te zijn. Het was een bijzondere actie.”

Vegter haakt in. “Het schijnt dat Griezmann nog steeds op de grond ligt.” Öztürk denkt juist dat de 127-voudig international Milambo goed onthouden heeft. “Iedereen weet natuurlijk dat hij Football Manager speelt. Ik denk dat hij Milambo heeft gekocht bij zijn club, zo is hij. Hij heeft direct na afloop gekeken wie hij is en hoeveel hij kost en hem daarna vastgelegd. Het was echt een leuke actie!”

De actie van Milambo werd door het officiële account van de Champions League gedeeld op social media, waarna de reacties binnen stroomden. “Ik kan niet geloven dat dat Griezmann was”, aldus een X-gebruiker. Ook een ander is onder de indruk. “Dat was respectloos!”

Milambo deed als invaller 26 minuten mee bij Feyenoord tegen Atlético. De rechtspoot, middenvelder van origine, werd door Arne Slot eerst een kwartier op de rechtsbackpositie geposteerd. Milambo sloot de wedstrijd uiteindelijk af als controleur. De Rotterdammer, die in De Kuip nog tot medio 2025 vastligt, speelde dit seizoen pas 45 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord. Wel wist hij te scoren in het thuisduel met Vitesse (4-0 winst).