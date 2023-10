Öztürk: ‘Als Ajax hem als trainer had aangesteld, hadden ze nu tweede gestaan’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 15:24 • Bart DHanis • Laatste update: 17:02

Süleyman Öztürk denkt dat Ajax met Ange Postecoglou aan het roer momenteel tweede had gestaan in de Eredivisie, zo zegt de analist van Voetbal International in een video-item op YouTube.

Volgens Öztürk is de manager van Tottenham Hotspur ‘veel te laat ontdekt’. “Hij is tien jaar te laat gescout. Hij was tien jaar geleden al een goede trainer, maar hij komt uit Australië en praat een beetje raar.”

“Hij heeft ook niet echt een voetbalachtergrond, dus die kunnen we niet serieus nemen, zullen veel clubs gedacht hebben”, vervolgt hij zijn betoog. “Hij heeft inderdaad geen 130 interlands gespeeld, maar is wel een heel goede trainer.”

Öztürk stelt zelfs dat Postecoglou ook in Amsterdam had kunnen werken. “Als hij op tijd gescout was… Hij zat gewoon bij Celtic, hè”, benadrukt de analist. “Hij had bij de nummer zestien van de Eredivisie kunnen werken, en dan hadden zij tweede gestaan”, doelt hij op Ajax.

Afgelopen zomer werd Postecoglou in verschillende lijstjes met opvolgers van John Heitinga opgenomen, maar de keuze viel uiteindelijk op Maurice Steijn. De 49-jarige oefenmeester heeft Ajax vooralsnog niet aan de praat gekregen en staat momenteel zestiende in de Eredivisie.

Tottenham durfde het wel aan om met Postecoglou in zee te gaan en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. De Australiër voert met zijn ploeg na acht duels de Premier League aan en is nog altijd ongeslagen.

Hij begon zijn trainersloopbaan bij Brisbane Roar, waarna hij bondscoach van Australië werd en vervolgens via het Japanse Yokohama F. Marinos bij Celtic in beeld kwam. In Schotland wist hij Celtic uit het slop te trekken en dat leverde hem een contract bij Tottenham op.