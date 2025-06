Erik ten Hag en Bayer Leverkusen zijn in de zoektocht naar een adequate vervanger van Florian Wirtz uitgekomen in de Premier League. Volgens transfermarktjournalist Ben Jacobs heeft de club bij AFC Bournemouth geïnformeerd naar Oranje-international Justin Kluivert.

Wirtz staat op het punt zijn transfer naar Liverpool af te ronden. Leverkusen ontvangt een vast bedrag van 117,5 miljoen euro, wat met 18,8 miljoen aan bonussen kan oplopen naar bijna 137 miljoen euro.

Een sportieve aderlating voor Leverkusen, al bieden de vele miljoenen mogelijkheden op de transfermarkt. Volgens Jacobs is Ten Hag de drijvende kracht achter de interesse van Leverkusen in Kluivert.

Bournemouth heeft Leverkusen laten weten dat Kluivert niet te koop is, al stelde eigenaar Bill Foley eerder dat er over een verkoop te praten valt als het 'juiste bedrag' wordt geboden.

Kluivert ligt tot medio 2028 vast bij the Cherries en ontwikkelde zich afgelopen seizoen tot een van de belangrijkste wapens in het team van manager Andoni Iraola. Op de 10-positie maakte Kluivert 12 goals en leverde hij 6 assists in 34 Premier League-duels.

Bournemouth hoeft niet te dealen met een afkoopclausule in het contract van Kluivert, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eerder deze zomer naar Real Madrid vertrokken Dean Huijsen.

Wat Bournemouth en Foley zien als een 'juist bedrag', is vooralsnog onduidelijk. Wel weet Jacobs dat het zal gaan om minimaal het dubbele van het bedrag dat Bournemouth medio 2023 betaalde aan AS Roma voor Kluivert. De Zaandammer kostte destijds 10,8 miljoen euro.