Öztürk adviseert Koeman nieuwe naam: ‘Hij is echt een complete linksbuiten’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 15:39 • Bart DHanis • Laatste update: 15:42

Als het aan Süleyman Öztürk ligt, neemt Ronald Koeman Cyrensio Summerville mee naar het EK 2024 in Duitsland, zo heeft hij laten weten in een video-item van Voetbal International op YouTube.

“Hij is een van de, zo niet de beste speler van de Championship (tweede niveau van Engeland, red.)”, steekt de VI-analist van wal. “Er gaan in januari clubs voor hem komen. Want ze zijn op zoek naar spelers die het verschil kunnen maken. En dat kan hij.

Leeds United was afgelopen zaterdag met 4-1 te sterk voor Huddersfield Town. Summerville was de grote uitblinker bij de thuisploeg. Hij maakte twee doelpunten en was aangever bij de andere twee doelpunten van zijn club. “Hij is belangrijk met steekpasses, trekt twee à drie tegenstanders met zich mee en kan iemand uitspelen.”

Noa Lang

Öztürk vergelijkt Summerville met Noa Lang. “Hij heeft een Lang-kwaliteit: schijt aan de hele wereld en geef mij de bal maar. Dat is wel heel bijzonder om te zien. Hij kan ook gewoon vrije trappen de kruising indraaien. Hij doet mij een beetje denken aan Kaoru Mitoma. Hij is echt een complete linksbuiten.”

EK 2024

“Kijk, Steven Bergwijn heeft het momenteel lastig bij Ajax”, gaat de analist verder. “Op dit moment is Summerville beslissender: dat is niet een hele rare mening. Hij speelt ook te laag in de Championship. Dat is voor hem een speeltuin.”

“Ik denk dat hij wel in aanmerking komt voor Oranje. Je kan hem het laatste half uur inbrengen, als de ruimtes groter worden en je moet iets forceren tegen Italië of Frankrijk. Als Koeman het voetbal serieus neemt, dan zet hij hem op de lijst”, besluit Öztürk zijn betoog.

Summerville werd in 2020 door Leeds overgenomen uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De geboren Rotterdammer maakte afgelopen seizoen furore in de Premier League, al kon hij zijn club niet behoeden voor degradatie. Dit seizoen heeft hij al zes doelpunten gemaakt en vier assists geleverd in tien Championship-duels.