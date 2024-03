Zoon van Maldini steekt in uitstekende vorm en ramt vrije trap prachtig binnen

Waar zijn vader vooral geroemd werd om zijn defensieve kwaliteiten, groeit Daniel Maldini steeds meer uit tot een gevreesde speler voorin. De 22-jarige middenvelder annex aanvaller steekt in uitstekende vorm en maakte zaterdag zijn derde goal in vier wedstrijden. Dat deed hij middels een schitterende vrije trap.

Maldini, zoon van Paolo, wordt dit seizoen door AC Milan verhuurd aan Monza. De Italiaan brak door bij de club waar zijn vader een grootheid is, maar werd daar nooit een vaste basisspeler.

Inmiddels is Maldini al toe aan zijn derde uitleenbeurt. Eerder namen Spezia en Empoli hem op tijdelijke basis over van Milan.

Dit seizoen speelt er dus een Maldini in Monza, een stad in de Italiaanse regio Lombardije. De Italiaans jeugdinternational begon het seizoen nog bij Milan, maar in januari vertrok hij op huurbasis.

Sindsdien speelde Maldini zes wedstrijden voor Monza, waarvan één als basisspeler. Vrijdag mocht hij tegen Cagliari aan de aftrap verschijnen en hij betaalde het vertrouwen van zijn trainer dubbel en dwars terug.

In minuut 41 mocht Maldini aanleggen voor een vrije trap. Hij haalde hard uit en schoot via de onderkant van de lat schitterend binnen.

Het betekende de 1-0 voor Monza en aan die stand zou in het restant van het duel niks meer veranderen. De ploeg, die in het seizoen 2021/22 promoveerde naar de Serie A, komt door de overwinning op 42 punten uit 29 wedstrijden en bezet daarmee een verdienstelijke negende plaats.

