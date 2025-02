Zomers doelwit van Feyenoord scoort aan de lopende band in de Serie A: 'Veruit de beste winteraankoop'

Assane Diao (19) was afgelopen zomer al in Rotterdam om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden, maar zag een overstap naar de Eredivisie uiteindelijk afketsen. Inmiddels is de Spaanse aanvaller een sensatie bij Como 1907 in de Italiaanse Serie A.

Diao was afgelopen zomer op Deadline Day in Nederland om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden, maar een handtekening bleef uit. Dat terwijl de Rotterdammers al een akkoord hadden bereikt met Real Betis.

De veelzijdige aanvaller keerde terug naar Sevilla, waar hij een minder succesvol half jaar beleefde bij Real Betis. Diao kwam 717 minuten in actie, verdeeld over 19 officiële wedstrijden. Hij wist twee doelpunten en drie assists te noteren.

Begin januari maakte Como 12 miljoen euro over aan Real Betis om Diao definitief vast te leggen. De rechtspoot tekende tot medio 2029 bij de club van trainer Francesc Fàbregas en kende een vliegende start.

Diao staat inmiddels op 669 minuten in 8 officiële wedstrijden en 5 doelpunten. La Gazzetta dello Sport omschrijft hem als ‘veruit de beste winteraankoop in de Serie A’. Diao wordt gezien als potentiële goudmijn.

In gesprek met DAZN spreekt Diao zijn dank uit aan Fàbregas. “Dankzij Cesc voel ik me vrij op het veld. Ik voel veel vertrouwen van hem en dat maakt me gelukkig.”

“Ik heb plezier, ook tijdens de training en ik denk dat je dat ook op het veld ziet”, aldus de tevreden Diao.