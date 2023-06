Zo kijk je eenvoudig naar je favoriete wedstrijden vanaf je vakantieadres!

Donderdag, 1 juni 2023 om 08:46 • Stefan Coerts • Laatste update: 09:21

Ook in de zomer is er volop voetbal op tv. Nederland speelt in de Final Four van de Nations League, terwijl PSV en Ajax al vroeg aan het seizoen beginnen met de voorronden van de Europese toernooien. Mis ook vanaf je vakantieadres niets van het topvoetbal met een VPN van CyberGhost VPN.

Wat is een VPN

Een Virtueel Privénetwerk is een veilige verbinding tussen jouw computer/smartphone en het internet. Er wordt een extra server geplaatst tussen jouw device en het internet waarmee alle data wordt versleuteld. Zo kan niemand meekijken met jouw surfgedrag en worden hackers buiten de deur gehouden. Internetten wordt zo een stuk veiliger. Daarnaast geeft een VPN je ook in het buitenland toegang tot jouw favoriete websites en online diensten.

Bescherm tot wel zeven apparaten met een VPN-abonnement van CyberGhost VPN



Zo kijk je voetbal met de CyberGhost VPN

De sportkanalen die het voetbal uitzenden vereisen allemaal een abonnement, maar dat is niet het geval bij CyberGhost VPN. Jouw favoriete sportkanalen zijn in het buitenland niet altijd beschikbaar. In verschillende landen, zeker buiten de Europese Unie, wordt de uitzending door een ‘geoblock’ geblokkeerd. Deze geografische blokkade ontneemt jou de kans om jouw team live in actie te zien. Door gebruik te maken van een VPN-verbinding kun jij ook vanuit het buitenland via jouw abonnement naar sportwedstrijden kijken. Maak nu gebruik van de actie en ontvang een exclusieve korting van wel 83%.

- Koop en download de VPN van CyberGhost

- Maak verbinding met de Nederlandse server

- Ga naar jouw favoriete zender

- Kijk overal ter wereld naar je favoriete clubs!

Waarom kiezen voor CyberGhost VPN?

Met CyberGhost VPN houd je je internetactiviteiten verborgen voor iedereen die meekijkt. CyberGhost VPN versleutelt je online verkeer en verbergt jouw IP-adres tijdens jouw online-activiteiten. Met een abonnement van CyberGhost VPN bescherm je tot 7 apparaten tegelijk. CyberGhost VPN is een vertrouwde aanbieder van VPN’s in Nederland, waardoor het dataverkeer wordt beveiligd en je veilig kunt internetten. Met de VPN van CyberGhost VPN heb je direct toegang tot servers in meer dan 83 landen en kijk je op elke plek naar alle sportwedstrijden. CyberGhost VPN komt met een exclusieve actie voor iedereen die nu een VPN-abonnement afsluit. Profiteer nu van 82% korting op jouw VPN-abonnement en kijk overal naar jouw favoriete zenders.

Krijg nu 83% korting op je VPN-abonnement.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met CyberGhost VPN.