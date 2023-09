Ziyech verwelkomt op slotdag van Turkse markt voormalig ploeggenoot van Ajax

Zaterdag, 16 september 2023 om 12:33 • Laatste update: 13:35

Davinson Sánchez heeft zich op de slotdag van de transferwindow verzekerd van een transfer naar Galatasaray, zo maakt de Turkse topclub bekend. De centrale verdediger was bij Tottenham Hotspur op een zijspoor beland en maakt voor een slordige tien miljoen euro de overgang naar de Süper Lig. Sánchez komt bij Galatasaray met Hakim Ziyech een voormalig ploeggenoot van Ajax tegen.

Het gonsde deze zomer van de geruchten omtrent Sánchez. Spartak Moskou en AS Monaco leken lange tijd de beste papieren te hebben en ook PSV deed een poging om de Colombiaan in te lijven. De gortige salariseisen maakten echter dat de Eindhovenaren afzagen van zijn komst. Het geduld van Sánchez wordt dus uiteindelijk beloond met een transfer naar Galatasaray.

Voor de mandekker komt daarmee een definitief einde aan een dienstverband van zes jaar bij Tottenham Hotspur. The Spurs betaalden Ajax in de zomer van 2017 liefst 42 miljoen euro. Dat was destijds de grootste uitgaande transfer van Ajax in de clubhistorie. De Colombiaan speelde in zijn enige seizoen bij de Amsterdammers 46 wedstrijden en haalde de Europa League-finale.

In zijn eerste jaren in Londen was Sánchez telkens goed voor ongeveer dertig wedstrijden, maar zijn perspectief veranderde afgelopen seizoen. Uiteindelijk trok hij het shirt van Tottenham 207 keer over zijn hoofd. Vijf keer was hij goed voor een doelpunt, één keer fungeerde hij als aangever. Naast Ziyech wordt Sánchez ook herenigd met Tanguy Ndombélé, die wordt gehuurd van Tottenham.