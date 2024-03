Ziyech, Mertens en Carlos Vinícius goud waard bij spectaculaire zege Galatasaray

Galatasaray is er na een spectaculaire wedstrijd in geslaagd om duur puntenverlies in de Süper Lig te voorkomen. De ploeg van trainer Okan Buruk stond tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog met 3-2 achter tegen Kasimpasa, maar wist het karwei in de absolute slotfase nog te klaren: 3-4. Voormalig PSV'ers Dries Mertens en Carlos Vinícius speelden een cruciale rol in de overwinning, net als ex-Ajacied Hakim Ziyech. Galatasaray staat dankzij de zege vijf punten los van Fenerbahçe, dat later op de dag een lastige uitwedstrijd tegen Trabzonspor wacht.

Bij Galatasaray begon Mertens in de basis. De Belg stond achter spits Icardi. Baris Alper Yilmaz en Kerem Aktürkoglu stonden op de flanken opgesteld. Ziyech, die vorige week zijn rentree maakte na blessureleed, begon op de bank. Daarop zaten ook onder meer Wilfried Zaha en Carlos Vinícius.

Mertens kwam al in de vijfde minuut dicht bij de 0-1, maar de ex-PSV'er stuitte toen nog op Kasimpasa-goalie Andreas Gianniotis. De Griek moest na een klein half uur wel vissen. Mertens kreeg de bal aangespeeld van Icardi, legde de bal goed voor zich neer en haalde fantastisch uit richting de verre kruising: 0-1.

De vreugde was echter maar van korte duur. Een hoekschop van Kasimpasa belandde vrij plotseling bij de eerste paal, waar Icardi geen rekening mee leek te houden. De Argentijn liep de bal op ongelukkige wijze over zijn eigen doellijn: 1-1.

Vlak na rust zou Icardi in hetzelfde doel scoren. Dit keer was er wel reden tot juichen voor Galatasaray. Mertens slingerde een vrije trap op het hoofd van Icardi, die met een kopbal voor de 1-2 zorgde.

Net als voor rust verdween ook de vreugde alweer snel na de treffer van Galatasaray. Nuno Da Costa gaf handig mee aan Aytaç Kara, die Fernando Muslera passeerde met een heerlijke pegel in de bovenhoek: 2-2.

Dit keer leek Galatasaray er niet meer in te slagen de voorsprong te heroveren: sterker nog: Kasimpasa pakte een kwartier voor tijd de voorsprong. De Costa, de aangever bij de 2-2, vond dit keer zelf het net. De Kaapverdiaan tikte op aangeven van Mortadha Ben Ouanes bij de tweede paal binnen: 3-2.

Twee minuten later kreeg Kasimpasa-verdediger Claudio Winck een rode kaart na een overtreding op invaller Zaha. Kasimpasa kreeg bovendien een strafschop tegen, die door Icardi werd gemist. Twee minuten daarna was de gelijkmaker alsnog daar. Invaller Ziyech gaf scherp voor op Icardi, die zijn tweede kopdoelpunt van de middag maakte: 3-3.

Galatasaray had nog tijd om de wedstrijd naar zich toe te trekken en slaagde daarin. Icardi schoot nog tegen de paal, maar de rebound was daarna wel een prooi voor weer een andere invaller: Carlos Vinícius: 3-4.

