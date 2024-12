Zirkzee betaalt vertrouwen Amorim dubbel en dwars terug bij ruime zege Manchester United

Manchester United heeft voor de eerste keer sinds de komst van Rúben Amorim een duel in de Premier League gewonnen. The Red Devils waren zondag op Old Trafford duidelijk te sterk voor het povere Everton: 4-0. Joshua Zirkzee had voor het eerst sinds september een basisplaats en beloonde het vertrouwen van de Portugese manager direct met twee goals. Het was het tweede en derde doelpunt van de Nederlander in competitieverband dit seizoen, na de winnend treffer tegen Fulham (1-0) in augustus.

Amorim koos ten opzichte van het Europa League-duel met FK Bodø/Glimt van donderdag voor een aantal wijzigingen in de opstelling tegen Everton. Zo startte Zirkzee in plaats van Rasmus Hojlund in de spits. De Deen is volgens de Portugese trainer niet fit genoeg om te starten. In de achterhoede waren er basisplaatsen voor Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui. Op het middenveld kreeg Kobbie Mainoo voor het eerst een basisplaats van Amorim. Hij wordt geflankeerd door Casemiro. Marcus Rashford en Bruno Fernandes completeerden het elftal.

Zirkzee liet zich gelden in de beginfase en stelde Amad Diallo in staat om te scoren na een kwartier. De flankspeler faalde echter in kansrijke positie. Everton kwam gaandeweg beter in de wedstrijd te zitten en de kansen voor Manchester United werden steeds schaarser. Desondanks viel de 1-0 na 34 minuten spelen op Old Trafford. Een knal van de rand van de zestien van Rashford verdween via de ongelukkige Jarrad Branthwaite in het doel.

Diezelfde Branthwaite leed enkele minuten later knullig balverlies, waardoor Diallo een aanval kon opzetten. De bal kwam terecht bij Fernandes, die vervolgens Zirkzee in staat stelde om van dichtbij de 2-0 binnen te schieten. Een flinke domper voor Everton, dat lange tijd gelijke tred hield met Manchester United maar met een achterstand van twee doelpunten de kleedkamer opzocht.

Kort na de hervatting gooide Manchester United het duel in het slot. Een lange uittrap van Jordan Pickford werd onderschept en via Zirkzee kwam de bal terecht bij Diallo. Laatstgenoemde wist Rashford te bereiken en de Engelse aanvaller schoot vervolgens raak door de benen van de doelman van Everton: 3-0. Enkele minuten later besloot Amorim om De Ligt en Mazraoui en De Ligt rust te gunnen, met Harry Maguire en Luke Shaw als verse krachten achterin bij de thuisclub.

Manchester United was met drie goals nog niet tevreden en tilde de stand na ruim een uur spelen naar 4-0. James Tarkowski verloor de bal aan de zijkant aan de bedrijvige Diallo, die richting de zestien sprintte en Zirkzee aanspeelde. De aanvaller bleef rustig en schoof zijn tweede treffer van de middag in de verre hoek: 4-0. Het zorgde voor grote vreugde bij de fans van Manchester United, die spontaan de naam van Amorim begonnen te zingen.

In de slotfase probeerde Everton nog de eer te redden, maar André Onana hield zijn doel schoon met enkele fraaie reddingen. Een prima zondagmiddag derhalve voor Manchester United, dat zich nu kan opmaken voor het bezoek aan titelfavoriet Arsenal. Beide grootmachten treffen elkaar woensdag in het Emirates Stadium.