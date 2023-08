Zien: Memphis Depay blameert zich bij Atlético met hopeloze panenka

Memphis Depay heeft zichzelf woensdagnacht een bijzonder slechte dienst bewezen. De spits van Atlético Madrid faalde met een panenka in de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad (0-0), nadat hij halverwege het duel binnen de lijnen was gekomen. Ook voor Real Madrid was het een slechte nacht. De Koninklijke moest tegen Juventus (3-1) opnieuw drie tegentreffers slikken. Vier dagen geleden was Barcelona al met 3-0 te sterk.

Atlético Madrid - Real Sociedad 0-0

Waar Depay tegen Manchester City (1-2 winst) nog trefzeker was op aangeven van Ángel Correa, sloeg hij tegen Sociedad een modderfiguur. De spits kwam halverwege het duel binnen de lijnen voor Antoine Griezmann en kreeg de opgelegde mogelijkheid om zijn ploeg aan de overwinning te helpen, maar faalde hopeloos vanaf elf meter. Depay probeerde doelman Ivo Grbic te verschalken met een panenka, maar het was laatstgenoemde die bleef staan en makkelijk kon vangen.

Juventus - Real Madrid 3-1

Real trad aan met een sterke basis met onder meer Jude Bellingham, Luka Modric, Toni Kroos en Antonio Rüdiger, terwijl bij Juventus Dean Huijsen twintig minuten speeltijd kreeg. De Nederlander kwam binnen de lijnen bij een 2-1 voorsprong. Die stand werd in de eerste helft al bereikt door goals van Moise Kean (rebound), Timothy Weah (intikker) en Vinícius Júnior (lob na snelle uitbraak). Het slotakkoord kwam van de voet van Dusan Vlahovic, die in de laatste minuut van de blessuretijd kon intikken bij de tweede paal.

Chelsea - Borussia Dortmund 1-1

Na een gigantische misser van Levi Colwill voor open doel greep Dortmund tien minuten voor tijd de leiding in het vriendschappelijke treffen met Chelsea. Marius Wolf stond op de juiste plek om een afgeslagen corner van dichtbij achter Kepa Arrizabalaga te werken. Chelsea toonde echter veerkracht en trok de stand in de slotminuut gelijk via Burstow. De twintigjarige aanvaller kopte raak uit een vrije trap van Mykhaylo Mudryk: 1-1. Het is het vijfde duel in de voorbereiding zonder nederlaag voor Chelsea.