‘Ziedende’ Sangaré sluit zichzelf op in auto na mededeling Van Nistelrooij

Donderdag, 25 mei 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:00

Het nieuws over het vertrek van Ruud van Nistelrooij is bij Ibrahim Sangaré ingeslagen als een bom. De Ivoriaan kreeg, net als de rest van de selectie, woensdagochtend te horen dat ze het tijdens de laatste competitiewedstrijd van het seizoen moeten doen zonder hun hoofdtrainer. Van Nistelrooij verwijt mensen binnen de club een gebrek aan draagvlak en trok daarop zijn conclusies. Tot teleurstelling en onbegrip bij Sangaré.

De mededeling van Van Nistelrooij kwam niet alleen voor Earnest Stewart en Marcel Brands als een donderslag bij heldere hemel. Ook Sangaré zag het besluit van zijn hoofdtrainer geen moment aankomen. De middenvelder werd samen met zijn ploeggenoten tegen 9.45 uur ingelicht en sprintte vervolgens naar zijn auto. "Daar hebben ze hem uit moeten halen om hem terug te halen", aldus Milan van Dongen bij ESPN. "Hij was ziedend over het vertrek van Van Nistelrooij. Binnen de spelersgroep zal dus ook wel gepraat moeten worden."

Eerder werd al bekend dat Xavi Simons witheet was. Zijn naam werd door De Telegraaf genoemd als een van de spelers die achter de rug van Van Nistelrooij naar de directie was gestapt. Simons is Van Nistelrooij echter dankbaar, zo liet hij op sociale media weten na het onverwachte vertrek van de oefenmeester. “Bedankt dat je me een betere speler hebt gemaakt en me hebt geholpen een van mijn dromen te verwezenlijken, namelijk spelen voor het Nederlands elftal. Ik ben je voor altijd dankbaar. Veel geluk in de toekomst, meneer!”, aldus de smaakmaker.

De Telegraaf schreef dat Simons een van de zes spelers was die zijn onvrede over Van Nistelrooij bij de directie aangaf. Dit werd door clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al snel tegengesproken. "Dit is geen 'Judas-bericht', integendeel. Simons hoorde niet bij de klagende spelers. Dat zijn alleen wilde aannames, nadat zijn naam ergens opdook. Het is een oprechte steunbetuiging aan Van Nistelrooij", aldus Elfrink. Bekend is dat Luuk de Jong en Joey Veerman sowieso wel tot de groep behoorden.