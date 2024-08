Zian Flemming maakt na twee goede jaren bij Millwall promotie in Engeland

Zian Flemming speelt dit seizoen voor Burnley, zo maakt de Engelse club bekend via de officiële kanalen. The Clarets, die afgelopen seizoen degradeerden uit de Premier League, hebben de 26-jarige middenvelder op huurbasis overgenomen van Millwall.

Burnley aasde al lange tijd op de komst van Flemming. De Engelse club wilde vorig seizoen in de Premier League al gebruikmaken van de Amsterdammer, maar slaagde er destijds niet in om hem te strikken.

Inmiddels, een treetje lager, is Burnley er wel in geslaagd om Flemming te strikken. Het voormalig jeugdproduct van Ajax wordt voor een jaar gehuurd van Burnley. Daarmee maakt Flemming zeer waarschijnlijk promotie binnen Engeland, daar wordt verwacht dat Burnley een stuk hoger eindigt dan Millwall.

Flemming was de afgelopen twee seizoenen behoorlijk op schot bij Millwall. The Lions namen de hoofdstedeling in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van 2,5 miljoen euro over van Fortuna Sittard.

Die transfer heeft Millwall geen windeieren gelegd. In 92 officiële wedstrijden was Flemming goed voor 23 doelpunten en 8 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 4,2 miljoen euro.

Na dit seizoen neemt Burnley de rechtsbenige Flemming voor ruim 8 miljoen euro definitief over van Millwall. Bij zijn nieuwe club gaat de Nederlander spelen onder manager Scott Parker, die in het verleden achttien interlands speelde namens het nationale elftal van Engeland.

Via social media geeft Flemming zijn eerste reactie. “Ik ben erg blij dat we mijn transfer op tijd hebben kunnen afronden, want het was erg krap. Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen Blackburn, wens iedereen succes en zie jullie snel.”