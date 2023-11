Zeven Marokkanen genomineerd voor eretitel Afrikaans Speler van het Jaar

Woensdag, 1 november 2023 om 18:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:21

Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Mohammed Kudus en Ibrahim Sangaré zijn vier van de dertig kanshebbers om met de prijs voor Afrikaans Speler van het Jaar aan de haal te gaan. Naast de vier voormalig Eredivisionisten maken ook spelers als Victor Osimhen, Achraf Hakimi en Yassine Bounou kans op de prestigieuze eretitel. Marokko levert liefst zeven kanshebbers af.

Marokko kende tijdens het afgelopen WK in Qatar een droomtoernooi. De Leeuwen van de Atlas reikten tot de halve finale, waarin Frankrijk uiteindelijk te sterk bleek (2-0). Het was de eerste keer dat een Afrikaans land zich bij de beste vier ploegen van een WK schaarde en dat is terug te zien in het aantal genomineerden uit dat land.

Naast Ziyech, Amrabat, Hakimi en Bounou maken ook Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi en Yahya Jabrane kans om tot beste voetballer van Afrika te worden uitgeroepen. Laatstgenoemde kwam op het WK, verdeeld over twee wedstrijden, slechts vijftien minuten in actie. Wel is de defensieve middenvelder een van de sterspelers van Wydad Casablanca. Met zeven van de dertig genomineerden levert Marokko procentueel gezien veruit de meeste spelers.

Attention everyone ?? Your nominees for the 2023 Player of the Year (MEN) award. ?? #CAFAwards2023 pic.twitter.com/nMj2gsC0NZ — CAF (@CAF_Online) November 1, 2023

Namens Ivoorkust zijn Seko Fofana en dus Sangaré genomineerd. Eerstgenoemde was vorig seizoen de motor op het middenveld van RC Lens, dat op slechts één punt van kampioen Paris Saint-Germain tweede werd in de Ligue 1. Sangaré toonde zich een van de sterkhouders bij PSV, voordat hij Eindhoven afgelopen zomer verliet voor een avontuur bij Nottingham Forest. In januari werd Sangaré al uitgeroepen tot Ivoriaans Speler van het Jaar.

Net als Ivoorkust levert ook Ghana twee genomineerden af: Thomas Partey en Kudus. Partey was vorig seizoen een dragende kracht bij Arsenal, terwijl Kudus één van de weinige lichtpuntjes bij Ajax was. De aanvaller annex middenvelder besloot Amsterdam afgelopen zomer te verlaten voor een dienstverband in de Premier League bij Conference League-houder West Ham United.

Mohamed Salah is misschien wel de grootste naam die terug te vinden is in de lijst van genomineerden. De sterspeler van Egypte én Liverpool wordt vergezeld door drie landgenoten: Mahmoud Abdel Moneim, Mohamed Abdelmonem en Mohamed El Shenawy. Osimhen, de enige genomineerde Nigeriaan, lijkt op voorhand één van de favorieten om met de prijs aan de haal te gaan. De spits was vorig seizoen niet te houden en leverde een groot aandeel in de eerste landstitel van Napoli sinds 1990.

Alle dertig kanshebbers:

Ramy Bensebaini (Algerije/Borussia Dortmund)

Riyad Mahrez (Algerije/Al-Ahli)

Edmond Tapsoba (Burkina Faso/Bayer Leverkusen)

André-Frank Zambo Anguissa (Kameroen/Napoli)

Vincent Aboubakar (Kameroen/Besiktas)

Ibrahim Sangaré (Ivoorkust/Nottingham Forest)

Seko Fofana (Ivoorkust/Al-Nassr)

Chancel Mbemba (DR Congo/Olympique Marseille)

Fiston Mayele (DR Congo/Pyramids FC)

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)

Mohamed Abdelmonem (Egypte/El Ahly Cairo)

Mahmoud Abdel Moneim (Egypte/El Ahly Cairo)

Mohamed El Shenawy (Egypte/El Ahly Cairo)

Mohammed Kudus (Ghana/West Ham United)

Thomas Partey (Ghana/Arsenal)

Serhou Guirassy (Guinee/VfB Stuttgart)

Yves Bissouma (Mali/Tottenham Hotspur)

Achraf Hakimi (Marokko/Paris Saint-Germain)

Azzedine Ounahi (Marokko/Olympique Marseille)

Hakim Ziyech (Marokko/Galatasaray)

Sofyan Amrabat (Marokko/Manchester United)

Yahya Jabrane (Marokko/Wydad Casablanca)

Yassine Bounou (Marokko/Al-Hilal)

Youssef En-Nesyri (Marokko/Sevilla)

Peter Shalulile (Namibië/Mamelodi Sundowns)

Victor Osimhen (Nigeria/Napoli)

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)

Pepe Matar Sarr (Senegal/Tottenham Hotspur)

Percy Tau (Zuid-Afrika/El Ahly Cairo)

Mohamed Ali Ben Romdhane (Tunesië/Ferencváros)