Zesvoudig Oranje-international gaat op 30-jarige leeftijd voor Saudische miljoenen

Wesley Hoedt staat op het punt de overstap naar Al-Shabab te maken, meldt onder meer Voetbal International. De dertigjarige verdediger besluit zo een jaar voor het aflopen van zijn contract bij Watford voor het grote geld te kiezen.

Hoedt leidde afgelopen anderhalf jaar een relatief anoniem bestaan in Engeland. De Alkmaarder was steevast basisspeler op Vicarage Road, maar eindigde met zijn club nooit hoger dan de elfde plek in de Championship.

Nu wacht hem een lucratief contract in Saudi-Arabië. Bij Al-Shabab voegt Hoedt zich bij onder meer Yannick Carrasco en Giacomo Bonaventura, die respectievelijk een jaar geleden en deze zomer naar de Golfstaat kwamen. Hij moet overigens nog wel medisch gekeurd worden.

Vermoedelijk betaalt de nummer acht van de Saudi Pro League 2023/24 een kleine transfersom voor Hoedt. De zesvoudig Oranje-international lag namelijk nog tot 2025 vast bij Watford.

Daar droeg Hoedt het gros van vorig seizoen ook de aanvoerdersband. In totaal kwam de linkspoot tot 63 optredens in dienst van the Hornets.

Hoedt vertoeft inmiddels al flink wat jaren over de grenzen. Na slechts één in de basis bij AZ vertrok hij in 2015 naar Lazio, om twee jaar later naar Southampton te verkassen.

Sindsdien volgden avonturen bij Celta de Vigo, Royal Antwerp, opnieuw Lazio en dus Watford. Hoedts laatste interland dateert overigens van september 2017.