Zerrouki keert na blamerende verliespartij van Algerije terug naar Feyenoord

De volgende verrassende uitslag op de Afrika Cup is een feit. Mauritanië streed zich negentig minuten lang naar een 1-0 overwinning op grootmacht Algerije. De Algerijnse equipe, waar Ramiz Zerrouki onderdeel van is, is derhalve uitgeschakeld in de strijd om de Afrika Cup. Voor Mauritanië is de zege historisch te noemen, daar het de eerste overwinning op het continentale toernooi ooit is voor het land.

Mauritanië - Algerije 1-0

In de eerste helft had Algerije het betere van het spel, maar was het verrassenderwijs Mauritanië dat uit het niets de voorsprong pakte. Nadat een corner weggewerkt werd, kwam hij na een afstandsschot voor de voeten van Yali Dellahi.

Hij werkte de bal zonder te aarzelen achter de Algerijnse doelman en zette zijn ploeg zo op een razend knappe voorsprong: 1-0. De topfavoriet Algerije moest in de achtervolging, maar beet zich stuk op het taaie Mauritanië.

Aïssa Mandi was nog het dichtst bij een doelpunt, maar ook zijn inzet had niet de gelijkmaker als gevolg. Zodoende eindigt Algerije als vierde in Groep D van de Afrika Cup en ziet Feyenoord Zerrouki spoedig weer terug in Rotterdam.

Mauritanië zal stiekem nog even dromen van de eindzege. Zij bekeren door de overwinning als een van de beste nummers drie door naar de achtste finales.

Angola - Burkina Faso 2-0

In het andere groepsduel bleek Angola met 2-0 te sterk voor Burkina Faso. De Burkinezen, met Bertrand Traoré in de basiself, lieten in het eerste bedrijf enkele kansen liggen. Dat werd vlak voor de theepauze afgestraft door Mabululu, die raak knikte.

In de blessuretijd liepen de Angolezen via Zini ook nog verder uit: 2-0. Zo gaat Angola als groepshoofd door naar de volgende ronde, terwijl Burkina Faso de groep als tweede afsluit.

