‘Zerrouki is kwaad; Arne Slot geeft hem meteen een draai om de oren’

Maandag, 4 september 2023 om 19:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:16

Ramiz Zerrouki heeft ‘een draai om zijn oren’ gehad van Arne Slot, zo weet Marcel van der Kraan te melden. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat de middenvelder van Feyenoord boos is geworden op de trainer na zijn wissel in het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard eerder dit seizoen. Slot was niet gediend van de reactie van Zerrouki en pakte hem naar verluidt aan in een ‘pittig gesprek’.

“Zerrouki had wel een basisplaats verwacht bij Feyenoord”, zo begint Van der Kraan. “Zerrouki is nu kwaad, en het is wel grappig wat er gebeurde. Zerrouki werd er in de eerste wedstrijden afgehaald (na 33 minuten tegen Fortuna Sittard, red.), waarna hij meteen een soort kwade kop omhoog gooide richting Arne Slot. Zerrouki liet duidelijk merken dat hij not amused was. Na afloop heeft Slot hem meteen een draai om zijn oren gegeven.”

“Slot heeft hem verteld dat er in de afgelopen twee jaar bij Feyenoord niet één speler is geweest die er met een kwade kop vanaf is gehaald”, vervolgt de journalist. “De grootste kwaliteit van de ploeg was de verbondenheid, de eenheid. Nu is er voor het eerst een speler die zegt: dit kan niet, ik ben voor vele miljoenen gekocht. Dat accepteerde Slot niet en die heeft dus een pittig gesprek met hem gevoerd. Ik heb daardoor nog steeds het idee dat hij daardoor extra lang op de bank zit. Zerrouki heeft zichzelf geen dienst bewezen en hij moet weten wat zijn plek is. Slot laat hem merken dat hij keihard moet knokken om ertussen te komen.”

Van der Kraan stelt dat Ayase Ueda zich beter kan schikken in de rol als wisselspeler. “Die Japanner is van tevoren verteld dat hij moet gaan concurreren met Giménez, die overigens wel een heel druk jaar tegemoet gaat in de Champions League. Dus hij gaat hoe dan ook minuten maken. En die minuten geeft Slot hem nu al meteen. Tegen FC Utrecht ging Giménez er na een uurtje af met een blessure, maar ik denk dat hij er anders ook wel af was gegaan. Hij heeft maar een weekje vakantie gehad. Als je hem alles laat spelen, dan pleeg je roofbouw en is hij december opgebrand.”