Zeer onmachtig Atlético gaat door dubbelslag Hugo Duro onderuit in Valencia

Zaterdag, 16 september 2023 om 18:16 • Lars Capiau • Laatste update: 18:22

Valencia heeft zaterdag goede zaken gedaan in de Spaanse competitie. De ploeg van trainer Rubén Baraja speelde een goede wedstrijd en keek bij rust al tegen een 2-0 voorsprong aan, dankzij een dubbelslag van spits Hugo Duro. Na rust werd het nog erger voor de ploeg van Diego Simeone. Javi Guerra bepaalde de eindstand op 0-3. Valencia klimt voorlopig naar een vijfde plek, waar Atléti keldert naar de zevende positie.

Atlético Madrid moest na de overtuigende 0-7 overwinning op bezoek bij Rayo Vallecano voor de interlandperiode een vervanger vinden voor Memphis Depay. De Nederlander, die zelf nog voor de 0-2 aantekende, moest toen met een blessure noodgedwongen het veld verlaten. In totaal voerde Diego Simeone vijf wissels door. Álvaro Morata verving Depay, waar ook Marcos Llorente, Thomas Lemar, César Azpilicueta en Rodrigo Riquelme een basisplek toebedeeld kregen.





DURO! Met ??'?? ????????????! ?? Hugo Duro laat Mestalla weer brullen met zijn tweede doelpunt tegen het grote Atleti! ?? Komen de Madrilenen hier nog bovenop?#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaAtleti pic.twitter.com/hoLq0jOg5U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 16, 2023

Al binnen vijf minuten wist de ploeg uit de sinaasappelstad de score te openen. Een voorzet van Sergi Canós werd door Stefan Savic aangeraakt en belandde voor de voeten van Duro, die hem uit een lastige hoek knap binnengleed: 1-0. Diezelfde Canos haalde even later hard uit, maar zijn inzet werd met moeite gepareerd door Jan Oblak. Tien minuten voor rust verdubbelde de thuisploeg de voorsprong.

Ook dit keer kwam het doelpunt op naam van Duro. De 23-jarige Spanjaard ontving een simpele steekbal van Fran Perez, nadat laatstgenoemde de bal met enig fortuin mee wist te nemen, kapte Savic fraai af en schoot het leer achter de uitgekomen Oblak: 0-2. In de rust greep Simeone in. Savic en Riquelme bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door de Argentijnen Nahuel Molina en Ángel Correa.

Wat een ?????????? ?? Valencia gaat door met waar ze mee bezig waren: ????????????! Talent Javi Guerra vergroot de voorsprong met ??-?? ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaAtleti pic.twitter.com/BfN8CxxeQY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 16, 2023

Het mocht echter niet baten. Hoewel Atléti in de tweede helft een stuk beter voor de dag kwam en ook enkele kansen op een treffer creëerden, was het de thuisploeg dat het Estadio Mestalla nog maar eens liet juichen. Guerra begon aan een dribbel, stuurde op zeer subtiele wijze zijn man het bos in en haalde van afstand uit. Het leer eindigde fraai in de rechterhoek, achter de ver uit zijn doel staande Oblak: 3-0. In de absolute slotfase spaarde Pepelu Atléti door een dot van een kans niet te benutten.