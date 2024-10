Zeer effectief Ajax is Feyenoord de baas in intense Klassieker

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax is woensdagavond ten prooi gevallen aan de Amsterdammers. In de Kuip eindigde het altijd beladen onderonsje in 0-2. Die stand was bij rust al bereikt door doelpunten van Kenneth Taylor en Jorrel Hato.

Francesco Farioli had in zijn basisopstelling opvallend genoeg plekken ingeruimd voor zowel Wout Weghorst als Chuba Akpom, waarbij laatstgenoemde als rechtsbuiten begon. Brian Brobbey begon op de reservebank. Aan de kant van Feyenoord was Ayase Ueda fit genoeg om te starten.

Het duel tussen Feyenoord en Ajax stond oorspronkelijk voor eind augustus gepland, maar kon toen niet doorgaan vanwege de politieacties. De KNVB had moeite om een inhaalmoment te vinden voor de Klassieker, voortkomend uit de overvolle speelkalender.

Ajax had in het eerste kwart van de wedstrijd weinig te duchten van Feyenoord en kwam al na zes minuten spelen op voorsprong. Een lange trap van Remko Pasveer werd verkeerd getaxeerd door de Rotterdamse defensie. In-beom Hwang en Timon Wellenreuther zaten mis, waarna Taylor kon profiteren.

In de 25ste minuut verdubbelde Ajax de score. Een hoekschop leek simpel te kunnen worden weggewerkt door Wellenreuther, die de bal echter losliet. Hato was er als de kippen bij om van dichtbij binnen te schieten voor de 0-2.

Feyenoord speelde uiterst slordig en had moeite om grip te krijgen op de wedstrijd. De eerste mogelijkheid van de thuisploeg volgde na een half uur spelen, toen Antoni Milambo kon afdrukken nadat Ibrahim Osman verzuimde om Ueda in stelling te brengen.

In het restant van de eerste helft redde Wellenreuther op een inzet van Mika Godts en was het Pasveer die een knappe reflex in huis had op een vrije trap van Hwang. Ueda moest de strijd vroegtijdig staken en werd op slag van rust gewisseld voor Julian Carranza.

Hoewel het tempo in de tweede helft bijzonder hoog bleef, slaagden beide ploegen er niet in tot levensgrote kansen te komen. Een verrassend schot in de korte hoek van Osman werd gepakt door Pasveer, terwijl Wellenreuther kon redden op een kopkans van Weghorst.

Na een uur spelen moest ook Farioli noodgedwongen ingrijpen. Doelpuntenmaker Taylor ging zitten op het veld en gaf aan niet verder te kunnen. Kian Fitz-Jim verving hem. Later zou ook Brobbey nog binnen de lijnen komen voor de moegestreden Weghorst.

Feyenoord probeerde wel de aansluitingstreffer te produceren, maar kwam niet heel veel verder dan een paar speldenprikjes. Door de blessures bij Ueda en Santiago Gimenez bleven er bovendien weinig aanvallende smaken over voor trainer Brian Priske om iets te forceren.

Het laatste moment van opwinding werd vakkundig onschadelijk gemaakt door Pasveer. De veertigjarige doelman had een knappe reflex in huis op een inzet van Milambo en voorkwam daarmee dat het nog even spannend werd.