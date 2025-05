Zaakwaarnemer van Luciano Valente heeft duidelijke boodschap voor Feyenoord, PSV en Ajax

Het is nog altijd onduidelijk waar Luciano Valente volgend seizoen speelt. De middenvelder van FC Groningen heeft de clubs voor het uitkiezen, maar een keuze is nog niet gemaakt. Sterker nog, er is geen enkele club die op 'poleposition' staat. Melvyn Wolthers, zaakwaarnemer van Valente, vertelt in gesprek met het Dagblad van het Noorden dat er in die keuze rekening wordt gehouden met één doel.

Dat is het spelen van het WK, ooit. “Dat is zijn ultieme doel”, aldus Wolthers. “Met dat in het achterhoofd kijken we wat nu een logische stap in zijn carrière is. Een stap waarin speeltijd heel belangrijk is.”

Daarmee lijkt de zaakwaarnemer van Valente indirect te zeggen dat PSV geen optie is voor de talentvolle middenvelder. De Eindhovenaren, die te maken hebben met een overvol middenveld, waren voornemens om Valente nog een jaar te laten rijpen in Groningen.

Daar staat hij dus niet voor open. Ook Ajax en Feyenoord zijn clubs die nog strijden om zijn handtekening. In Rotterdam heeft Valente eerder deze week zelfs al een rondleiding gehad op het trainingscomplex en heeft hij gesproken met trainer Robin van Persie. Toch zijn alle clubs gelijk in de onderhandelingen.

“Alles moet in het teken staan van de ontwikkeling van Luciano”, vertelt Wolthers. “Wij praten dus niet zomaar met elke club. Er is aardig wat interesse, ook uit België, maar daar werd direct over geld gesproken. Voor Luciano gaat het niet om geld, maar om het plan. Hij moet bij zijn nieuwe club kunnen groeien.”

Feyenoord bracht eerder deze week een eerste bod uit op Valente. Voetbal International berichtte over een bedrag van vier miljoen euro, met nog één miljoen euro aan bonussen. “Op die geruchten ga ik niet in”, zegt Wolthers. “Maar stel dat dit bod gedaan is, zou het op zich logisch zijn om met elkaar in gesprek te gaan.”

“Er zijn meerdere kapers op de kust, maar het is heel simpel: Luciano gaat naar de club waar hij naartoe wil. Geen enkele club staat op dit moment op poleposition. Het complete plaatje moet kloppen.”