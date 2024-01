Zaakwaarnemer Myron Boadu woedend: ‘Ik word misselijk van die clubs’

Het lijkt erop dat AS Monaco-spits Myron Boadu zich niet op huurbasis bij FC Twente gaat voegen. Volgens De Telegraaf zitten de gesprekken tussen de Tukkers en Monegasken muurvast. De nummer vier van de Ligue 1 zet in op een maximale huursom voor de 23-jarige Amsterdammer, die zelf dolgraag wil terugkeren in de Eredivisie.

Journalist Jeroen Kapteijns beschrijft de moeilijke situatie. “Beide partijen liggen op ramkoers, omdat AS Monaco voor het geld gaat en Boadu’s zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez het belang van de speler voorop zet.” Monaco heeft Boadu bij diverse clubs uit Europa aangeboden in de hoop op meer geld.

Boadu is volgens Transfermarkt momenteel 6 miljoen euro waard. Dat is liefst 11 miljoen euro minder dan het bedrag dat Monaco in de zomer van 2021 overmaakte aan AZ. De enkelvoudig international van Oranje ligt in Stade Louis II nog tot medio 2026 vast.

Tegenover Kapteijns reageert Fortes Rodriguez met een heldere boodschap. “Ik word misselijk van de clubs die alleen aan het geld denken en niet aan het belang van de speler.” Verder wil de zaakwaarnemer van Team Raiola niets kwijt.

Boadu ziet Twente als de beste optie in het huidige stadium van zijn carrière. “Het risico op blessures is erg groot als hij in het diepe wordt gegooid bij een club uit een grote buitenlandse competitie, terwijl FC Twente zich bereid heeft getoond om de trainingsintensiteit en wedstrijdbelasting van Boadu geleidelijk op te bouwen, zodat hij aan het einde van het seizoen volledig inzetbaar is”, schrijft Kapteijns.

Boadu zelf lijkt het wachten inmiddels beu te zijn. In een inmiddels verwijderde story op Instagram schreef hij dinsdagavond: “Dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien.” Volgens De Telegraaf is de spits nog altijd bereid om water bij de wijn te doen, daar hij zich graag in de Grolsch Veste meldt.

De overbodige Boadu kwam dit seizoen pas 98 minuten in actie voor Monaco, verdeeld over 10 optredens. In de Ligue 1 was hij eenmaal trefzeker. In totaal speelde Boadu de afgelopen jaren 68 officiële wedstrijden voor Monaco, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 2 assists.

