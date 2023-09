Youri Baas bewijst NEC een slechte dienst tijdens remise op Het Kasteel

Vrijdag, 1 september 2023 om 21:55 • Wessel Antes • Laatste update: 22:00

Sparta Rotterdam en NEC Nijmegen zijn vrijdagavond niet veel wijzer geworden van hun ontmoeting op Het Kasteel: 1-1. De bezoekers leken er dankzij een knap doelpunt van Dirk Proper met drie punten vandoor te gaan, totdat Ajax-huurling Youri Baas tien minuten voor tijd een strafschop veroorzaakte. De inzet van Sparta-middenvelder Joshua Kitolano was Jasper Cillessen vervolgens te machtig, waardoor beide teams een punt over houden aan de ontmoeting in Rotterdam. Sparta blijft nog heel even koploper, maar kan dit weekend al worden ingehaald door een behoorlijk aantal teams. NEC staat momenteel tiende in de Eredivisie.

Sparta startte vrijdagavond met de verwachte basiself, al moest trainer Jeroen Rijsdijk het op Het Kasteel nog steeds doen zonder Mike Eerdhuijzen. De 23-jarige Volendammer, die terug is van een blessure, was afgelopen week ziek en werd tegen NEC wederom vervangen door Tijs Velthuis. Camiel Neghli was de logische vervanger van Vito van Crooij, die een lucratieve transfer naar Saudi-Arabië gaat maken. Ook Jeremy van Mullem maakte wegens transferperikelen geen deel uit van de selectie van de Kasteelclub.

Bij NEC moest trainer Rogier Meijer het doen zonder een waslijst aan namen. Mees Hoedemakers, Lasse Schöne, Bart van Rooij en Elayis Tavsan kampen met blessures, terwijl Japanner Kodai Sano nog niet speelgerechtigd was. Bas Dost zat wel op de bank, naast Sontje Hansen. De pijlsnelle vleugelspits was in Rotterdam-West niet fit genoeg om te starten, aangezien ook hij deze week te maken kreeg met koortsverschijnselen.

In een eerste helft met weinig spektakel, op gele kaarten voor Bram Nuytinck en Arno Verschueren na, moest Hansen vlak voor rust alsnog zijn opwachting maken. Brayann Pereira kon vanwege een blessure niet verder en werd vervangen door het jeugdproduct van Ajax. Een minuut na rust moest Meijer ook Nuytinck naar de kant halen wegens een blessure, waardoor Mathias Ross in de ploeg kwam. NEC liet zich ondanks de pech niet kennen en kwam na 51 minuten op voorsprong, waarvoor het Proper mocht bedanken.

De jonge middenvelder pikte de bal op buiten het zestienmetergebied, dribbelde naar binnen toe en wist met een harde uithaal de verre hoek te vinden: 0-1. Vervolgens was het de beurt aan Sparta, dat lange tijd zocht naar een opening in de Nijmeegse defensie. Koki Saito dacht te profiteren van een misser van Cillessen, maar kopte op onwaarschijnlijke wijze net naast. Nadat Baas een onnodige overtreding had gemaakt op Pelle Clement, kregen de Rotterdammers vanaf elf meter de uitgelezen kans om alsnog langszij te komen. Kitolano bleef kalm en wist Cillessen in de linkeronderhoek te verschalken: 1-1. Daarmee bepaalde de Noorse middenvelder direct de eindstand.