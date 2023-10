Yamal is jongste doelpuntenmaker ooit; Barça morst na goal in 17 seconden

Zondag, 8 oktober 2023 om 23:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:26

Barcelona heeft zondagavond twee punten gemorst in LaLiga. Op bezoek bij Granada slaagde de ploeg van trainer Xavi er niet in om de vroege 2-0 achterstand om te zetten in een overwinning: 2-2. Het was het vierde LaLiga-duel op rij dat los Azulgrana geen zege wisten te boeken. Bijzonder was het duel voor Lamine Yamal, die met zijn treffer de jongste doelpuntenmaker ooit werd in LaLiga.

Xavi voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met FC Porto (0-1). Centraal achterin nam Andreas Christensen de plek over van Ronald Araújo, terwijl Oriol Romeu zijn plek op het middenveld moest afstaan aan Fermín López. In de spitspositie stond Ferran Torres geposteerd in plaats van de geblesseerde Robert Lewandowski.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona begon zeer onfortuinlijk aan de wedstrijd, want nog vóór het verstrijken van de eerste speelminuut gaf het scorebord al een 1-0 tussenstand aan. Lucas Boyé veroverde de bal van Gavi en gaf een uitstekende dieptepass op Bryan Zaragoza, die op koelbloedige wijze afrondde.

Na een klein half uur spelen liep de schade nog verder op voor Barcelona. Zaragoza werd door Gerard Gumbau de zestien ingestuurd. De snelle vleugelspits kapte tweemaal en schoot vervolgens van dichtbij hard de 2-0 binnen.

Op slag van het rustsignaal kwam Barcelona terug in het duel. De bal belandde na een carambole voor de voeten van Yamal, die van dichtbij de 2-1 kon aantekenen. Yamal werd met 16 jaar en 87 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in LaLiga.

In het tweede bedrijf voerden de Catalanen de druk op het vijandige doel nog verder op, al duurde het tot de 86ste speelminuut voordat de gelijkmaker werd gevonden. Alejandro Baldé gaf vanaf de linkerkant van de zestien een harde en lage voorzet op Sergio Roberto, die van dichtbij intikte: 2-2.

Enkele minuten later dacht Zaragoza de winnende treffer te verzorgen, maar hij raakte met een schot van binnen de zestien hard de paal. Aan de overzijde hoopte João Félix de 2-3 aan te tekenen; zijn treffer werd echter afgekeurd wegens hinderend buitenspel van Ferran.