Xavi Simons wekt grote irritatie met boycot bij het Nederlands elftal

Xavi Simons weigert ook bij het Nederlands elftal om met de vaderlandse pers te spreken. De aanvallende middenvelder voelt zich volgens Pascal Kamperman onheus bejegend door de media, maar de verslaggever van ESPN heeft daar weinig begrip voor.

“Het is een beetje merkwaardig", vindt Kamperman, die dinsdagavond aanwezig is in Frankfurt bij de oefeninterland Duitsland - Nederland. Simons begint overigens op de bank.

"Simons vindt dat er te veel kritiek op hem is gekomen”, vervolgt de verslaggever in gesprek met Jan Joost van Gangelen. Simons weigerde eerder al om na de Champions League-wedstrijd met zijn RB Leipzig tegen Real Madrid om met de Nederlandse pers te praten.

Na de wedstrijd tegen Schotland (4-0 winst) werd Simons opnieuw bekritiseerd, onder meer vanwege het vele balverlies dat de aanvallende middenvelder leed. "Ik snap wel dat het hard aankomt bij hem af en toe", zegt Kamperman.

Kamperman vraagt zich af of Simons veel wint met een boycot. "Hij heeft gezegd dat hij niet met de Nederlandse pers wil praten. Ik weet niet of dat allemaal zo handig is."

Vincent Janssen nam het overigens dinsdag op voor Simons. De spits van Royal Antwerp FC hekelt de vaderlandse media. "De omgang met Nederlandse spelers, ik vind het verschrikkelijk", aldus Janssen in gesprek met Het Laatste NIeuws.

"Die gasten op tv spreken op een grove manier over spelers, enkel om kijkers te winnen", denkt Janssen. "Ik heb met Xavi Simons een WK gespeeld, dat is gewoon een goede jongen en een goede voetballer. Dan heeft hij een slechte wedstrijd met Nederland en wordt hij meteen helemaal afgezeken."

Kamperman reageert op de woorden van Janssen. "In het geval van Simons is dat niet al na één wedstrijd, want in Oranje komt het er steeds niet uit bij hem. Simons wil niet meer met de pers praten, Janssen wil niet meer in de Eredivisie spelen... Ik zou zeggen: laat het eerst eens op het veld zien, dan zien we daarna verder."

