Xavi Simons en RB Leipzig balen ondanks heerlijke goal; Bayern München wint in laatste duel Thomas Müller

Bayern München heeft Thomas Müllers laatste duel voor de club in winst omgezet. De kampioen was met 0-4 te sterk voor TSG Hoffenheim. Bayer Leverkusen speelde gelijk tegen FSV Mainz (2-2), dat ten koste van RB Leipzig, dat niet was opgewassen tegen VfB Stuttgart (2-3), naar de Conference League gaat.

FSV Mainz - Bayer Leverkusen 2-2

Er mocht geen enkele twijfel over bestaan welke ploeg de voorsprong verdiende in de eerste helft. Leverkusen wist niet om te gaan met Mainz, dat liefst drie (doelpunten) afgekeurd zag worden. Tien minuten voor rust kwam de dik verdiende treffer er alsnog. Paul Nebel schoot via Jonathan Tah raak: 1-0.

Vlak na rust sloeg Leverkusen-spits Patrik Schick tweemaal keihard toe. De Tsjech benutte eerst een strafschop en werkte een paar minuten later een voorzet van Aleix García binnen: 1-2.

Mainz had gezien de tussenstand bij Leipzig een treffer nodig en die vond het. Ook Mainz kreeg een strafschop, die door spits Jonathan Burkardt in de rechterhoek werd gewerkt: 2-2.

In de slotfase was er niets meer aan de hand voor Mainz, dat door de nederlaag van Leipzig ruim voor het einde al feestvierde.

TSG Hoffenheim - Bayern München 0-4

Bayern speelde met een sterke basiself, inclusief Thomas Müller, en kwam via een prachtige vrije trap van Michael Olise op voorsprong. De Fransman krulde over de muur heen raak in de korte hoek: 0-1.

De 0-2 kwam op naam van Joshua Kimmich. De multifunctionele Duitser werd gevonden in de zestien en werkte met een hoog schot af. Diep in de tweede helft maakte Serge Gnabry Bayerns derde treffer. Kane schoot eerst keihard tegen de paal en legde bij herkansing terug op Gnabry, die zijn inzet in de verre hoek zag verdwijnen: 0-3.

Vijf minuten voor tijd maakte Harry Kane zijn eerste Bundesliga-treffer als invaller. De Engelse steraanvaller werkte keihard binnen na uitstekend voorbereidend werk van Sacha Boey: 0-4.

RB Leipzig - VfB Stuttgart 2-3

Xavi Simons opende op schitterende wijze de score voor Leipzig. De Oranje-international ging de combinatie aan met Ridle Baku en vond de bal iets achter zich terug. Simons opteerde daarom voor een hakje, die fraai binnenviel: 1-0.

Bekerfinalist Stuttgart kwam snel op gelijke hoogte via Deniz Undav, die een aangeraakte voorzet van Maximilian Mittelstädt binnenkopte.

Vlak voor rust speelde Simons opnieuw een positieve hoofdrol. De Amsterdammer zag zijn gekrulde schot ternauwernood uit de kruising worden getikt door Alexander Nübel, die vervolgens kansloos was op de rebound van Ridle Baku: 2-1.

De tweede helft zou voor Stuttgart zijn. Nick Woltemade kopte allereerst een nieuwe, keurige voorzet van Mittelstädt binnen. Ermedin Demirovic zorgde daarna voor de 2-3, die de bal op een presenteerblaadje kreeg van Undav.

Leipzig zien we derhalve niet terug in Europa volgend seizoen, Mainz wel.