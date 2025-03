Xavi Simons en Lutsharel Geertruida krijgen een nieuwe trainer na volgend verlies in de Bundesliga

Marco Rose is ontslagen bij RB Leipzig, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De club staat momenteel zesde in de Bundesliga en werd ook al uitgeschakeld in de Champions League. De Nederlaag van zaterdagavond tegen Borussia Mönchengladbach (1-0) was de druppel voor de directie.

Rose is per direct ontslagen bij die Rote Bullen. Samen met hem vertrekt ook zijn staf, bestaande uit Alexander Zickler, Marco Kurth, Frank Geideck en Frank Aehlig.

Het betekent dus dat Xavi Simons en Lutsharel Geertruida een nieuwe trainer krijgen komend seizoen. Wie nu tijdelijk de honneurs gaat waarnemen is nog niet bekend. Wel stelt Leipzig dat het seizoen afgemaakt gaat worden met een interim.

Rose nam de rol van hoofdcoach bij Leipzig op zich in september 2022, toen de club zich in een lastige positie bevond.

Hij stond in totaal 125 wedstrijden langs de zijlijn. Onder zijn leiding kwalificeerde RBL zich tweemaal voor de UEFA Champions League, won het de tweede DFB-Pokal in de geschiedenis van de club en werd het voor het eerst winnaar van de Supercup.

Ver van Champions League-voetbal is de club niet verwijderd. Leipzig staat slechts drie punten achter nummer vier FSV Mainz 05, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Er zijn nog zeven competitiewedstrijden te gaan in Duitsland.

Leipzig doet daarnaast ook nog mee in de strijd om de DFB Pokal. De Oost-Duitse ploeg neemt het dinsdagavond in de halve finale op tegen VfB Stuttgart.