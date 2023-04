Xavi posteert weer fitte Dembélé bij Barça op de bank en begint met De Jong

Zaterdag, 29 april 2023 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:59

Xavi heeft de opstelling van Barcelona voor het competitieduel met Real Betis bekendgemaakt. Frenkie de Jong kan net als de van een blessure herstelde Andreas Christensen rekenen op een basisplaats. Ousmane Dembélé maakt ook zijn rentree in de wedstrijdselectie, maar begint op de bank. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

De 2-1 nederlaag van Barcelona afgelopen woensdag bij Rayo Vallecano is tekenend voor de fase waarin de club zit. De ploeg van Xavi wist slechts één van zijn laatste vijf wedstrijden in winst om te zetten, al heeft die reeks amper invloed gehad op de stand in LaLiga. De voorsprong van de koploper op Real Madrid bedraagt nog altijd elf punten. Barcelona kreeg deze week uitstekend nieuws uit de ziekenboeg, daar Christensen en Dembélé volledig hersteld zijn van hun blessures. Met name de absentie van de creatieve Dembélé heeft zich de laatste tijd doen voelen. "Er zijn niet veel spelers zoals hij in de wereld", was Xavi lovend. Sergi Roberto ligt voorlopig nog wel uit de roulatie met een hamstringblessure.

Betis draait een uitstekend seizoen, al won het net als Barcelona slechts één van zijn laatste vijf wedstrijden. El Glorioso kwam dinsdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Real Sociedad, wat betekent dat een plek bij de eerste vier – en dus een Champions League-ticket – verder uit zicht is geraakt. Wel ligt de ploeg van trainer Manuel Pellegrini nog altijd op koers voor een ticket voor de Conference League of Europa League, al loert met name Athletic Club op een misstap van de Andalusiërs. Naast de al langer geblesseerde Nabil Fekir ontbreken ook Victor Ruiz, Youssouf Sabaly en Juanmi. Eerder dit seizoen won Barcelona met 1-2 in Sevilla, al werd het vorig seizoen dankzij Juanmi 0-1 in het Spotify Camp Nou.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Gavi

Opstelling Real Betis: Rui Silva; Montoya, Pezzella Luiz Felipe, Miranda; William, Rodríguez, Luiz Henrique, Canales; Ayoze, Willian José