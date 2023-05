Xavi bevestigt: ‘Een buitengewone middenvelder die geweldig bij ons zou passen’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 17:20 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:49

Nu Barcelona de landstitel binnen heeft, kunnen de Catalanen alvast met een schuin oog kijken naar volgend seizoen. Xavi gaf vrijdag een persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad en vertelde daar dat de topprioriteit komende zomer ligt bij het aantrekken van een vervanger voor Sergio Busquets. De trainer van Barcelona bevestigt de serieuze belangstelling voor Martín Zubimendi van Real Sociedad.

"Ik kijk graag naar Real Sociedad", zegt Xavi. "Ze spiegelen een beetje onze speelstijl. Zubimendi is een buitengewone verdedigende middenvelder, hij begrijpt het spelsysteem waar we van houden bij Barça. Hij domineert met én zonder de bal. Hij zou goed bij ons passen." Barcelona hikt voorlopig aan tegen de vraagprijs voor Zubimendi. Sociedad verwijst naar de ontsnappingsclausule in het contract van de 24-jarige middenvelder, die voor zestig miljoen euro mag vertrekken.

Zubimendi is een kind van de club, doorliep de hele jeugdopleiding en speelt sinds 2019 in het eerste elftal. De Bask is bezig aan zijn derde seizoen als basisspeler en speelde tot nu toe 139 officiële duels voor Sociedad, waarin hij 4 goals en 5 assists produceerde. Gezien de financiële problemen bij Barcelona is het de vraag of de club in staat is om komende zomer zijn ontsnappingsclausule op tafel te leggen.

Een interne oplossing, bijvoorbeeld met Frenkie de Jong in de rol van Busquets, lijkt Xavi niet te zien zitten. "Na het vertrek van Busquets wordt onze topprioriteit om een verdedigende middenvelder aan te trekken", aldus Xavi. Busquets gaat Barcelona na achttien jaar transfervrij verlaten, zo werd vorige week al bekend. "De druk om Busi op te volgen is hoog. Voor mij is hij de beste middenvelder die ik ooit heb gezien", zei de coach een week geleden al.

Mateu Alemany

Xavi kan bevestigen dat Mateu Alemany toch aanblijft als directeur profvoetbal van Barcelona. De zestigjarige bestuurder liet begin deze maand aan president Joan Laporta weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en leek hard op weg naar Aston Villa. "Mateu is heel duidelijk geweest", zei Xavi. "Hij heeft ons verteld dat hij graag hier bij deze geweldige club wil blijven. Mateu is een beestachtige werker. Hij heeft de club veel goeds gebracht."