Xabi Alonso kondigt vertrek bij Bayer Leverkusen aan

Xabi Alonso vertrekt na dit seizoen bij Bayer Leverkusen. Dat vertelt de trainer zojuist op de wekelijkse persconferentie. De 43-jarige Spanjaard zal zo goed als zeker overstappen naar Real Madrid. Alonso stond sinds oktober 2022 aan het roer bij Leverkusen.

De geruchten over een overstap naar Real Madrid gaan al langer. Carlo Ancelotti vertrekt na dit seizoen bij de Koninklijke om aan de slag te gaan als bondscoach van Brazilië. Alonso is de belangrijkste kandidaat om hem op te volgen.

“Ik ben veel dank verschuldigd aan Leverkusen, mijn spelers en staf, alle werknemers van de club en niet te vergeten de fantastische fans”, laat Alonso optekenen op de website van Leverkusen.

“Ons succes was het resultaat van een uitmuntende teamprestatie. Deze club, die uitzonderlijk veel vertrouwen in mij heeft getoond, heeft het zo ontzettend verdiend om voor het eerst in de clubgeschiedenis de landstitel te winnen.”

“Mijn dank en bewondering gaan uit naar iedereen die heeft meegeholpen aan dit succes, inclusief de bekerwinst in Berlijn. Leverkusen is klaar voor de toekomst. De positieve weg die we hebben ingezet zal worden voortgezet en ik heb er zin in om dat vanaf de buitenkant te volgen”, aldus Alonso.

De topvoetballer van weleer begon zijn trainersloopbaan in de jeugdopleiding van Real Madrid. Tussen 2019 en 2022 was hij de trainer van het beloftenelftal van Real Sociedad.

In oktober 2022 stapte hij over naar Leverkusen, met wie hij de landstitel en beker zou winnen. Vorig seizoen schopte hij het ook tot de Europa League-finale. Alonso lag nog tot medio 2026 vast in Duitsland.