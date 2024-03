Xabi Alonso gaat nergens heen en blijft trainer van Bayer Leverkusen

Xabi Alonso blijft trainer van Bayer Leverkusen, zo melden de gerenommeerde transfermarktexperts Fabrizio Romano en Florian Plettenberg vrijdagochtend op X. De club gaat via een statement het aanblijven van Alonso spoedig bevestigen.

Leverkusen ziet Alonso als sleutelfiguur van het project. Hij mag zich komende zomer gaan bemoeien met de transfers van de club en het feit dat hij aanblijft moet ervoor zorgen dat toptalent Florian Wirtz wordt behouden.

Dat nieuws moet als een mokerslag zijn aangekomen bij Liverpool en Bayern München. De twee grootmachten zagen Alonso als ideale opvolger van respectievelijk Jürgen Klopp en Thomas Tuchel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Alonso heeft de clubs, waar hij actief was als speler, al geïnformeerd over zijn beslissing om bij Leverkusen te blijven. Toch hoeven de geïnteresseerde clubs niet te treuren. Alonso heeft een afkoopclausule die ingaat vanaf medio 2025. Hoe hoog deze clausule is, wordt niet bekendgemaakt.

Alonso voerde al oriënterende gesprekken met Bayern over een overstap naar der Rekordmeister, maar die gesprekken blijken op niets te zijn uitgedraaid. De Spanjaard gold als topkandidaat voor de functie van hoofdtrainer, maar de club moet nu verder kijken.

Eerder op vrijdag maakte Bild Sport bekend dat Bayern denkt aan Zinédine Zidane. Hij kan in Zuid-Duitsland een trainersduo gaan vormen met clublegende Franck Ribéry. Ook de namen van Ralf Rangnick en Roberto De Zerbi passeerden de revue.

Bij Liverpool wordt nu gekeken naar Rúben Amorim. De trainer van Sporting Portugal maakt veel indruk in Lissabon en geldt nu als topkandidaat voor de functie op Anfield.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties