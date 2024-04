Wouter Goes koos na kritiek van Ajax zelf voor vertrek naar AZ: ‘Kwam hard aan’

Wouter Goes heeft in de jeugd van Ajax zelf gekozen voor een vertrek naar AZ. De inmiddels negentienjarige verdediger kwam destijds tot deze keuze nadat er halverwege het seizoen twijfels over hem ontstonden.

Goes speelde tot zijn twaalfde vier jaar lang in de jeugdopleiding van Ajax. Toen het stoplicht tijdens zijn laatste seizoen ‘op oranje ging’, besloot de talentvolle mandekker eieren voor zijn geld te kiezen. Daarmee wilde hij een gedwongen vertrek voor zijn.

“‘Die twijfels vanuit Ajax kwamen voor mij als een verrassing”, zegt Goes in gesprek met Voetbal International. “Ik speelde alles in Onder 12, het ging lekker. Mijn ouders en ik gingen op gesprek met het idee dat het stoplicht op groen zou staan, zoals ze dat bij Ajax noemen. Maar het bleek dus oranje. Dan ben je een twijfelgeval.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Goes kreeg vanuit de club twee punten van kritiek te horen. “Ze vonden dat ik moeite had met het verdedigen met ruimtes in mijn rug en aan de bal vonden ze het indribbelen niet goed genoeg. Dat kwam hard aan.”

Om het moment vóór te zijn dat het stoplicht op rood zou springen, is Goes destijds met zijn entourage gaan rondbellen naar andere clubs. “AZ nodigde me meteen uit voor een stage van vier dagen. Na de eerste training al zeiden ze dat ik kon blijven. Kort daarna ging het stoplicht bij Ajax alsnog op groen. Maar toen was het te laat.”

Goes ging met beide clubs in gesprek, maar hield een goed gevoel over aan zijn ontmoeting met het hoofd opleiding van AZ, Paul Brandenburg. “Hij maakte veel indruk. Die kwam met een hele PowerPoint-presentatie van een jarenlang ontwikkelingsplan. Daar kwam bij dat ik tijdens mijn allereerste training bij AZ had gemerkt dat iedereen als vrienden met elkaar omging. Terwijl ik bij Ajax te maken had met groepjesvorming.”

Goes veroverde begin februari een basisplaats bij AZ onder trainer Maarten Martsen en vormt sindsdien een centraal duo met Riechedly Bazoer. Hij kwam dit seizoen tot nog toe achttien keer in actie voor de hoofdmacht van de Alkmaarders. Namens de beloftenploeg speelde Goes in elf Keuken Kampioen Divisie-duels mee.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties